El Gobierno de Argentina anunció que este mes hará dos colocaciones de deuda en el mercado local, una acción con la que busca hacerse de recursos para poder afrontar sus compromisos financieros mientras negocia un acuerdo con sus acreedores.

El ministerio de Economía precisó en un comunicado que acudirá al mercado para licitar Letras del Tesoro en pesos argentinos, por un monto conjunto que no precisó.

La primera de estas dos operaciones se realizará este martes, cuando Argentina ofrezca al mercado dos tipos de Letras del Tesoro, una con vencimiento el 28 de febrero próximo y la otra, el 28 de mayo.

La segunda colocación, de acuerdo al cronograma preliminar anunciado hoy, será el próximo día 27.

En diciembre pasado, luego de que el peronista Alberto Fernández asumiera la Presidencia argentina, el país suramericano concretó dos colocaciones de deuda en el mercado doméstico, ambas con instrumentos en moneda local, por un total de 37,015 millones de pesos (US$ 587.5 millones).

Argentina aplica estos recursos para hacer frente a sus vencimientos de deuda, a la espera de negociar con sus acreedores un acuerdo para extender los plazos de pago de sus abultados compromisos.

El anterior Gobierno del conservador Mauricio Macri (2015-2019) se vio obligado a aplazar de forma unilateral el vencimiento de algunas obligaciones de deuda a corto plazo en medio de la crisis que atraviesa la economía argentina, en recesión desde abril del 2018.

El nuevo Gobierno de Fernández ha reafirmado su voluntad de pago de la deuda pública, pero sostiene que necesita tiempo para que la economía vuelva a crecer y por eso plantea tanto a sus acreedores privados y al Fondo Monetario Internacional (FMI) mayores plazos de pago.

Lucas Gardiner, director de la firma Portfolio Personal Inversiones, precisó este lunes que los vencimientos de deuda en lo que resta de enero suman unos US$ 1,530 millones, de los cuales US$ 95 millones vencen esta semana y US$ 700 millones, la próxima, mientras que la última semana del mes el Gobierno deberá afrontar compromisos por US$ 420 millones.

Por otro lado, los pagos del mes correspondientes a organismos internacionales alcanzan a US$ 315 millones.

Según Gardiner, a partir del éxito que se logre en las colocaciones del Tesoro anunciadas hoy se podrá ir “reduciendo la probabilidad de que los vencimientos de pesos entren en un default antes de una reestructuración”.