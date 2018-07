Arbitrajes por US$ 5,199 millones enfrentan a GUPC y Canal de Panamá

El consorcio GUPC , liderado por la empresa española Sacyr y que construyó las esclusas de la ampliación del Canal de Panamá , ha elevado a la fase de arbitraje reclamos por un total de US$ 5,393 millones, de los cuales están pendientes los correspondientes a US$ 5,199 millones.

Así lo informó el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Jorge Quijano, en un cuestionario respondido a Efe en atención al segundo aniversario de la entrada en operación de las nuevas esclusas, el pasado 26 de junio.

El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado por Sacyr e integrado además por Impregilo (Italia), Jan De Nul (Bélgica) y CUSA (Panamá), elevó a arbitraje reclamos por "Perturbaciones (Disruption) y otros" que suman " US$ 4,345 millones".

Otro reclamo elevado a arbitraje corresponde a "Compuertas, Mano de Obra y otros por US$ 507 millones".

Esas cifras son cuantificaciones "estimada por la ACP en base al Statement at Completion (declaración en la finalización) del Contratista, pues el contratista no incluyo la cuantía", indicó el administrador de la vía interoceánica, por la que pasa cerca del 6% del comercio mundial.

A esos se suma "el arbitraje por concreto, agregados, laboratorio y falla", por US$ 347 millones, el cual "está en proceso" y cuya "audiencia está prevista para inicios del 2019".

Otro arbitraje por un reclamo de US$ 194 millones por la Ataguía presentado por el consorcio fue fallado a favor de la ACP el 31 de julio del 2017, y "el GUPC debe pagar US$ 22 millones de costos del proceso y US$ 900,000 en costos de árbitros y administrativos", indicó la Autoridad del Canal interoceánico.

El GUPC firmó en el 2009 el contrato de construcción de las nuevas esclusas por US$ 3,118 millones, mientras que el costo total del proyecto ampliación, que comenzó en el 2007, se firmó por US$ 5,250 millones.

Hasta junio del 2017 la ACP había pagado US$ 373.6 millones en reclamos tanto del GUPC como de otros contratistas, de acuerdo a la información oficial.

Sobre el desempeño de las nuevas esclusas de la vía, que permiten el paso de buques con el triple de carga los que surcan el canal centenario, Quijano remarcó a Efe "que ha superado con creces las expectativas" de la Administración.

El Canal ampliado "continúa redefiniendo las rutas de comercio mundial y teniendo un impacto positivo la comunidad marítima mundial ha aprovechado cada vez más los ahorros de tiempo y costos" que la vía interoceánica panameña ofrece, aseguró Quijano.