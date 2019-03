Apenas el 5% de los profesionales de la salud en EE.UU. son hispanos

Apenas el 5% de los doctores en Estados Unidos son latinos, un porcentaje que es aún más bajo entre los farmacéuticos o enfermeros y que constituye un importante obstáculo para mejorar y hacer más universal el acceso a la atención sanitaria, apuntaron este jueves expertos reunidos en Washington.

Según la presidenta de la Asociación Nacional de Medicina Hispánica, Elena Ríos, la educación es una barrera para garantizar un sistema sanitario más accesible y que atienda a las diversas necesidades de toda la población estadounidense.

"En apenas cinco años, uno de cada cuatro estadounidenses será latino, eso representa el 25% de la población. Pero tan solo el 5% de los doctores y el 3% de los farmacéuticos son latinos. Aún menos ejercen la enfermería", dijo Ríos tras su intervención en la Conferencia de Salud organizada por el Instituto del Caucus Hispano del Congreso de Estados Unidos.

Esta poca representación entre los profesionales influye en la asistencia médica que recibe la comunidad latina en Estados Unidos, pues supone "falta de confianza, comprensión y atención a las características determinadas de los pacientes y de sus familias".

"Los latinos no son tampoco administradores en hospitales, no están en los equipos directivos de las compañías aseguradoras ni en las clínicas... No son líderes en nuestro sistema sanitario", subrayó Ríos.

El principal obstáculo que encuentran los latinos para llegar a finalizar una carrera sanitaria es, de acuerdo a Ríos, el competitivo sistema educativo, donde únicamente los mejores de la escuela acuden a clases sobre materias científicas que sirven de base para cursar estudios relacionados con la salud.

"Muchos de los latinos proceden de familias con bajos niveles formativos que no pueden ayudar a sus hijos en la educación, y el sistema educativo no ofrece ninguna asistencia para que reciban el apoyo que les falta en su entorno", señaló.

Así, cuando acaban la educación básica, los propios profesores recomiendan que "encuentren un trabajo", en lugar de seguir formándose, reflexionó Ríos.

"Necesitamos líderes latinos en los ámbitos sanitarios para que inspiren a otros estudiantes a ir a la universidad, para que encuentren trabajo y puedan ayudar a la comunidad a diseñar y mejorar programas de asistencia médica pensados en ellos", opinó.

El Instituto del Caucus Hispano del Congreso reúne hoy en Washington a profesionales del ámbito sanitario con legisladores para discutir los aspectos que más afectan a la comunidad latina, como las posibilidades de acceso a la atención sanitaria, a programas de prevención y tratamientos médicos.