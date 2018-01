El giro obvio del Reino Unido sobre la conveniencia de una salida sin acuerdo de la Unión Europea muestra cuán radicalmente ha cambiado la situación en las negociaciones del brexit. Con menos de un año para sellar un acuerdo comercial, la Unión Europea está empujando al Reino Unido a un entendimiento de que el único resultado benigno es acordar un largo período de transición. Eso podría permitir que surja un equipo británico diferente con un enfoque más humilde.



David Davis, el ministro británico del brexit, escribió una carta a la primera ministra Theresa May en la que se queja de que la UE se está preparando para la eventualidad de que las negociaciones comerciales terminen sin acuerdo.



Las directrices de la UE para las empresas en el brexit, como las recomendaciones de la Agencia Europea de Medicamentos para las empresas farmacéuticas, no mencionan ningún período de transición antes de que el Reino Unido se convierta en un "tercer país", un extraño.



En su lugar, dicen que las empresas pueden necesitar reubicar puestos de avanzada y cambiar los procedimientos en preparación para el retiro del Reino Unido.



La carta de Davis muestra que consideró la posibilidad de demandar a la UE por estas recomendaciones, pero recibió asesoramiento legal para no hacerlo. En cambio, quiere presionar a la Comisión Europea para que retire las recomendaciones y alentar a las empresas con sede en el Reino Unido a ejercer presión contra ellas. Pero no hay razón para que la UE retroceda.



Como dijo el martes la portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, la UE está "sorprendida de que el Reino Unido se sorprenda de que nos estemos preparando para un escenario anunciado por el propio gobierno del Reino Unido".



Obviamente, el Reino Unido quiere convencer a las empresas de que tal retirada era improbable; de ​​lo contrario las empresas comenzarán a mudarse pronto. Pero la UE no puede ganar nada prometiendo a las empresas que algo se resolverá.



Eso sería arriesgado, especialmente después de que Davis dijera en diciembre que un acuerdo preliminar entre May y los líderes de la UE, que abrió el camino a las negociaciones comerciales, no era jurídicamente vinculante.



La declaración que destruyó la confianza hizo necesario que las agencias de la UE dieran a las empresas una advertencia razonable. Simplemente deben comenzar a renegociar sus propios contratos en lugar de depender de un incierto acuerdo a nivel gubernamental.



La industria aeroespacial británica ya tiene una idea de cómo sería un escenario sin acuerdo. La queja que expone Davis en la carta sobre "un número creciente de casos donde el Reino Unido es tratado de manera diferente por las instituciones de la UE antes de abandonar la UE" probablemente sea una referencia a la aparente exclusión de las firmas británicas de la licitación de contratos para el sistema europeo de navegación satelital, Galileo.



Sin embargo, no se puede esperar que la UE dé la bienvenida a los postores británicos hasta que se llegue a algún tipo de acuerdo sobre la participación del Reino Unido en el programa espacial de la UE.



Sin embargo, ni eso ni las duras directrices para las empresas es una señal de que la UE realmente espera una salida sin un acuerdo. Es más bien una demostración de cómo la UE convirtió la amenaza de no negociar de Gran Bretaña en una pesadilla.



La dimensión del fracaso de negociación de Gran Bretaña es enorme; la UE no ha cambiado su posición en absoluto. Después de que Nigel Farage, uno de los principales ideólogos del brexit, se reunió esta semana con el jefe negociador de la UE, Michel Barnier, quedó con la impresión de que Barnier todavía no entendía por qué estaba sucediendo el brexit.



"Todas las reglas y todas las leyes deben ser iguales para todos", insistió Farage. Es una posición fácil de mantener, pero las opciones del Reino Unido siguen siendo las mismas que hace un año: un acuerdo estilo noruego que incluye mantener la libre circulación de trabajadores en la UE o un acuerdo de libre comercio al estilo de Canadá que no cubre los servicios financieros, la principal exportación del Reino Unido.



Ninguno de los dos funciona políticamente para el Reino Unido.



May ya contradijo a Davis para negociar el acuerdo preliminar, aceptando esencialmente todas las demandas de la UE. Con Davis aún al mando en la próxima negociación sobre comercio, es posible que May deba hacerlo de nuevo. Dado lo cómoda que se siente la UE en su posición, probablemente se estén haciendo preparativos para uno de los juegos europeos favoritos: patear la lata por el camino, y es probable que May sea una cómplice silenciosa en esto.



Ese es un enfoque razonable. Permite al gobierno del Reino Unido poner más distancia histórica entre el referéndum sobre el brexit y el evento en sí.



Los continuos fracasos en las negociaciones y una leve forma de repercusión económica podrían afectar silenciosamente el sentimiento pro-brexit y preparar al Reino Unido para revertir el rumbo o conformarse con un acuerdo al estilo de Noruega más una unión aduanera. Hay una razón por la cual las negociaciones sin salida y la dilación han guiado a la UE hasta ahora: tienden a enfriar las cabezas más calientes.