Adinerados contemplan otros refugios ante agitación en Hong Kong

Banqueros privados reciben muchas consultas de inversionistas en Hong Kong preocupados por los efectos a largo plazo de la crisis política en la ciudad china.

Si bien el gobierno de Hong Kong archivó la polémica ley que provocó los disturbios, que habría permitido que los sospechosos criminales fueran trasladados a China continental para ser sometidos a juicio, un grupo de inversionistas acaudalados implementan formas de sacar su dinero de la antigua colonia británica más rápido, según banqueros y gestores de patrimonio.

Un importante administrador de riqueza asiático afirmó recibir un gran flujo de dinero nuevo en Singapur desde Hong Kong en las últimas semanas y solicitó no revelar su identidad debido a lo delicado del tema.

Un banquero privado de Hong Kong precisó que la mayoría de las consultas que recibe no provienen de los súper ricos, la mayoría de los cuales ya tienen destinos alternativos para su dinero, sino de individuos con activos en el rango de entre US$ 10 millones y US$ 20 millones.

El cambio que viene

"Incluso para aquellos que piensan que las protestas van a calmarse, sus conversaciones se han convertido en: viene un cambio, ¿cómo planificamos?" , comentó Clifford Ng, socio gerente de la firma de abogados Zhong Lun Law Firm en Hong Kong que se especializa en asesorar a clientes ricos en transacciones e inversiones transfronterizas.

La lucha contra la extradición reforzó la inquietud de inversionistas de Hong Kong y defensores de la democracia de que el gobierno respaldado por Pekín está erosionando el muro que separa al sistema judicial local del de China continental. La propuesta fue el último de varios incidentes de este tipo, que incluyen la desaparición del financista Xiao Jianhua, quien fue secuestrado en Hong Kong por agentes chinos en 2017 y no ha reaparecido desde entonces.

La policía de Hong Kong arrestó a más de 40 personas después de que intentos de neutralizar parte de una marcha masiva contra el gobierno resultaran en enfrentamientos con manifestantes el domingo. Diez oficiales resultaron heridos, entre ellos al menos uno que perdió un dedo, informó el comisionado de policía Stephen Lo. Veintidós manifestantes también resultaron heridos, reportó RTHK, que citó a la autoridad hospitalaria de la ciudad.

Las protestas recientes son el último desencadenante de un largo proceso de dinero chino que fluye a Singapur, Londres, Nueva York y otros centros fuera del alcance de Pekín. La industria gestora de activos de US$ 2.4 billones de Singapur ha sido uno de los principales beneficiarios debido a ventajas como la estabilidad política, el idioma y las rápidas conexiones aéreas con China.