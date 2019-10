Internacional







Acuerdo comercial EE.UU.-China podría no estar listo para ser firmado en cumbre APEC en Chile Trump, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, y otros funcionarios de Washington de alto rango han dicho que se han logrado avances sobre el pacto después de casi 16 meses de guerra comercial, a la vez que han destacado que no habría problema si el acuerdo no está listo para la cumbre de la APEC.