Dos de los grupos de acreedores más grandes de Argentina criticaron al Gobierno por administrar mal la economía y dijeron que el país se encaminaba a un desastre solo siete semanas después de la reestructuración de una deuda de US$ 65,000 millones.

Los inversores instaron a los encargados de política monetaria y al Fondo Monetario Internacional a sentar las bases para una recuperación económica. Dijeron en un comunicado conjunto que la política cambiaria del Gobierno estaba frenando las exportaciones y dificultando la creación de reservas extranjeras.

“En lugar de presagiar una reapertura del acceso a los mercados para apoyar las necesidades manifiestas de inversión de Argentina, las secuelas de la reestructuración de la deuda son un páramo virtual para el crédito argentino”, escribieron miembros del grupo Argentina Exchange Bondholders y el Comité de Acreedores de Argentina. “Los acreedores ya han hecho su parte, brindando una oportunidad histórica a Argentina para comenzar de nuevo. Ahora Argentina y el FMI deben hacer su parte”.

El producto interno bruto está a punto de contraerse casi 12% este año, la peor caída de un año que haya registrado. La inflación supera el 35% y la tasa de desempleo es la más alta en más de una década.

Los acreedores dijeron que la impresión de dinero de Argentina para pagar el gasto fiscal ha perjudicado la confianza de los inversores en el país y en el exterior, y que sus políticas estaban exacerbando el costo económico de la pandemia.

Desde la reestructuración de la deuda, Argentina ha endurecido las restricciones para evitar que las empresas utilicen dólares para pagar la deuda, ha aumentado los impuestos sobre las compras de dólares para los ahorristas, ha aumentado algunas tasas de interés locales y ha reducido los gravámenes a las exportaciones agrícolas. No obstante, el banco central está perdiendo dólares y el derrochador gasto significa que el país tiene el déficit más alto en al menos tres décadas.

Los bonos del país han caído más de 25% desde que se emitieron a principios de septiembre, y Morgan Stanley lo ha calificado como la peor contracción tras una reestructuración en al menos 20 años.

Dicho esto, los grupos de acreedores no tienen un apalancamiento específico que puedan utilizar para extraer cambios de política del Gobierno. Argentina no tiene pagos importantes de la deuda reestructurada antes del 2023, por lo que no hay riesgo de incumplimiento durante los próximos dos años.

Incluso después de que Argentina ganó alrededor de US$ 38,000 millones en alivio de deuda en la reestructuración, las reservas en monedas extranjeras han caído a un mínimo de cuatro años y la brecha entre las tasas de cambio oficiales y no oficiales es la más amplia en más de 30 años. El presidente Alberto Fernández ha dicho que no tiene planes de devaluar el peso.

La oficina de prensa del Ministerio de Economía no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios.