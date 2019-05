La 58 Bienal de Venecia reflexiona sobre los "tiempos interesantes" actuales

La quincuagésimo octava edición de la Bienal de Arte de Venecia, que abre al público del 11 de mayo al 24 de noviembre, reflexionará este año sobre los "tiempos interesantes" que vive el mundo con las propuestas de más de 90 participaciones nacionales.

Este escaparate internacional del arte, que se celebra cada dos años, estará comisariado por el estadounidense Ralph Rugoff, actual director de la Hayward Gallery en Londres, y presentará desde mañana y durante tres días a la prensa las apuestas artísticas de los distintos pabellones nacionales y otros eventos colaterales presentes en toda la ciudad.

El crítico, ensayista y comisario independiente Rugoff ha elegido para esta edición el tema "May you live in interesting times" ("Ojalá vivas en tiempos interesantes"), frase que Robert F. Kennedy pronunció en su viaje a Sudáfrica en 1966.

Una frase que, como el propio comisario explica en la nota de presentación, es una expresión inglesa que se atribuyó erróneamente a una antigua maldición china que evocaba períodos de incertidumbre, crisis y desórdenes, precisamente "tiempos interesantes" como los que experimenta el mundo en la actualidad.

La exposición central que comisaria Rugoff se exhibirá en los pabellones centrales del Arsenale -antiguos astilleros venecianos- y de los Giardini, y contará con los proyectos de 79 artistas de todo el mundo.

En estos espacios se podrán ver las obras de los mexicanos Teresa Margolles y Gabriel Rico, los argentinos Ad Minoliti y Tomás Saraceno, la uruguaya Jill Mulleady, el británico Ed Atkins, el francés Antoine Catala, el fotógrafo indio Gauri Gill o el compositor de música japonés Ryoji Ikeda.

Rugoff ha avanzado que estos 79 artistas llevarán a Venecia "obras de arte que reflejen los aspectos precarios de la existencia actual, incluidas las numerosas amenazas a las tradiciones, instituciones y relaciones forjadas en la posguerra".

Los amantes del arte que visiten este año la Bienal veneciana viajarán por una serie de obras que fluctúan entre el mero placer de hacer arte hasta el arte como pensamiento crítico y su función social.

Los artistas en esta edición "cuestionan las categorías de pensamiento existentes y abren a una nueva lectura de objetos e imágenes, gestos y situaciones", argumenta Rugoff.

Habrá además noventa participaciones nacionales en los pabellones históricos que se ubican en los Giardini, en el Arsenale y en el centro histórico de Venecia, y este año cuatro países participarán por primera vez: Ghana, Madagascar, Malasia y Pakistán.

También destaca la República Dominicana, que estará presente por primera vez en la Bienal de Arte con su propio pabellón.

Lo hará con una propuesta titulada "Naturaleza y biodiversidad en la República Dominicana", comisariada por el ministro de Cultura del país, Eduardo Selman, y a cargo de artistas como Dario Oleaga, Ezequiel Taveras, Hulda Guzmán o Julio Valdez.

La Bienal contará además con otros nueve países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Guatemala, México, Perú, Uruguay y Venezuela.

La argentina Mariana Telleria invitará a los asistentes a descubrir en su exposición "El nombre de un país", mientras que la chilena Voluspa Jarpa reflexionará sobre el colonialismo y la hegemonía en su apuesta "Miradas alteradas".

La exposición de México se llamará "Actos de Dios", Perú presentará "Indios Antropófagos", Uruguay "La casa empática", Venezuela "Metáfora de las tres ventanas", Brasil "Swinguerra", Guatemala "Interesting state" y Cuba "Entorno aleccionador".

España acudirá a Venecia con un proyecto comisariado por el crítico de arte, comisario independiente y editor Peio Aguirre, que será un diálogo entre los artistas vascos Itziar Okariz y Sergio Prego en torno a la economía política del cuerpo.

La 58ª Exposición Internacional de Arte de Venecia se completará con 21 eventos colaterales promovidos por organizaciones e instituciones sin fines de lucro nacionales e internacionales.

Esta Bienal de Arte veneciana abrirá sus puertas al público el 11 de mayo y ese día entregará los galardones a los pabellones premiados y también el León de Oro en reconocimiento a su carrera al escultor, ensayista y poeta estadounidense Jimmie Durham.