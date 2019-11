El mercado global de créditos privados continuará expandiéndose en medio de un cambio estructural hacia los préstamos directos, incluso cuando los administradores de dinero esperan cada vez más un giro en el ciclo económico que afecte el crecimiento futuro, según una encuesta realizada a más de 60 administradores de activos en la industria.

La reducción del sector bancario y la creciente influencia del capital privado también respaldarán al mercado, según el informe de la firma de abogados Dechert LLP y Alternative Credit Council, un grupo comercial del sector.

El crédito privado se ha expandido en una clase de activos de casi US$ 800,000 millones a medida que los inversionistas sedientos de rendimiento acuden al mercado en busca de mayor rentabilidad. Sin embargo, ante el aumento del ingreso de efectivo, también se elevan las preocupaciones en cuanto a que la creciente competencia para asignar capital podría derivar en rendimientos menores y estándares crediticios más débiles.

“A medida que aumenta la capacidad del capital privado, se hacen más negocios y acuerdos más grandes en el espacio privado”, dijo Benoît Durteste, director ejecutivo de Intermediate Capital Group, en el informe. “Es por eso que observamos acuerdos cada vez más grandes en deuda privada y los límites se siguen presionando”.

Los activos de crédito privado bajo administración ascendían a US$ 787,000 millones a marzo, según los datos más recientes disponibles, sobre los US$ 42,000 millones registrados en 2000, según Preqin Ltd., una firma de investigación con sede en Londres. Los títulos negociables llegaron a US$ 285,000 millones.

Casi el 90% de los gerentes encuestados esperan una mayor inversión en crédito privado de los fondos de pensiones en los próximos años, mientras que el 80% ve más asignaciones de compañías de seguros, según la encuesta, cuyos encuestados manejan casi US$ 400,000 millones en estrategias de crédito privado.

Los mercados europeos y estadounidenses seguirán siendo la mayor fuente de crecimiento para la clase de activos. Aproximadamente la mitad de los encuestados dijeron que planean invertir más efectivo en deuda privada en Europa, mientras que el 43% dijo que invertirían más en EE.UU.

Aun así, un cambio potencial en el ciclo de crédito está afectando a los gerentes, ya que el 73% de los encuestados dijo que afectará el crecimiento futuro, más que cualquier otro factor. Sin embargo, la mayoría considera que el modelo de financiamiento está lo suficientemente establecido como para resistir cualquier tormenta potencial.

En cuanto a las tasas de recuperación, el 35% de los encuestados dijeron que esperan que sean aproximadamente iguales a los promedios históricos en los próximos tres años, mientras que el 42% dijo que esperan que sean más altos y el 23% anticipa que serán más bajos.

“El ciclo crediticio y económico es una consideración primordial para casi todos los gerentes privados de crédito, ya que influye en su enfoque de las prácticas de suscripción y en la forma en que fijan los riesgos y estructuran las transacciones”, se lee en el informe. “La capacidad para lidiar con préstamos improductivos es ahora un punto clave de diferenciación para los inversionistas al evaluar a los gerentes de crédito privados”.