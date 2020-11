Se ha advertido a los médicos en Inglaterra del posible despliegue de una vacuna contra el coronavirus antes de Navidad, lo que podría cambiar el rumbo en la lucha contra la pandemia.

Simon Stevens, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud en Inglaterra, dijo a la BBC el miércoles que con más de 200 vacunas para COVID-19 en desarrollo, “con suerte” habrá una disponible en la primera parte del próximo año, pero que los médicos están “preparándose” en caso de que haya una antes.

El regulador de medicamentos del Reino Unido ha iniciado revisiones aceleradas de las vacunas en desarrollo por parte de Pfizer Inc. y AstraZeneca Plc, mientras que el Reino Unido se prepara para aprobar la primera inoculación exitosa lo más rápido posible.

El Gobierno de Boris Johnson considera que el despliegue de una vacuna, así como el desarrollo de tratamientos, es la mejor manera de evitar futuros confinamientos y aliviar las reglas de distanciamiento social que están devastando la economía. Inglaterra se está preparando para un segundo confinamiento nacional a partir del jueves a fin de contener una nueva ola de infecciones que podría desbordar los hospitales.

Andrew Pollard, investigador jefe de ensayos en la Universidad de Oxford, dijo que cree que podría haber resultados antes de fin de año, los cuales mostrarían si una vacuna experimental funcionará.

“Nos estamos acercando, pero aún no hemos llegado”, dijo el miércoles en una audiencia del comité de ciencias del Parlamento. Hay una “pequeña posibilidad” de que se pueda empezar a distribuir una vacuna en Navidad, dijo, y agregó que el momento aún no está claro.

Los ministros han dicho que los residentes y trabajadores de hogares de ancianos serán los primeros en recibir una vacuna, seguidos de las personas de 80 años y más, posteriormente trabajadores del sector de la salud y, en última instancia, la población en general.

Pero Kate Bingham, presidenta del Grupo de Trabajo sobre Vacunas del Reino Unido, advirtió la semana pasada que la llegada de una vacuna podría no poner fin a la pandemia.

“Es probable que la primera generación de vacunas sea imperfecta, y debemos estar preparados para que no prevengan la infección, sino que reduzcan los síntomas y, aun así, no funcione para todos o por mucho tiempo”, escribió en la revista médica The Lancet.