Inflación anualizada en Venezuela subió a 8,878.1%, según el Parlamento

La inflación en Venezuela trepó a 8,878.1% en los últimos 12 meses, según un estudio del Parlamento de mayoría opositora.

De acuerdo con el informe, el índice de precios en marzo pasado aumentó 67%, por debajo del 80% que reportó la Asamblea Nacional para febrero.

La inflación acumulada en los tres primeros meses del 2018 llegó a 453.7%, dijo el presidente de la comisión de Finanzas del Legislativo, Rafael Guzmán.

Los alimentos básicos siguen siendo el rubro que más impulsa el costo de la vida -los precios prácticamente se duplicaron en marzo- añadió Guzmán, quien pronosticó que "la cifra para abril va a ser mucho mayor".

Desde el año pasado, el Parlamento reporta el índice inflacionario ante la falta de cifras del gobierno del presidente Nicolás Maduro, que asegura que la inflación es inducida como parte de una "guerra económica" para derrocarlo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la hiperinflación escalará a 13,000% en el 2018.

Expertos atribuyen el alto costo de vida a la sequía de divisas -que controla el Estado- por el desplome de la renta petrolera, y al elevado gasto público con emisión de dinero sin respaldo.

El gobierno tiene prácticamente congelada la venta de divisas para la importación de bienes y materias primas, lo que estimula un mercado negro donde el dólar multiplica hasta por diez la cotización oficial.

Según la firma Torino Capital, las importaciones -de las que ha dependido históricamente Venezuela- se han reducido 85% con respecto al 2012, mientras que la producción agrícola apenas abastece 25% de la demanda, de acuerdo con la privada Fedeagro.

Guzmán insistió en que para frenar la inflación se requiere desmontar el control de cambios y vaticinó el fracaso de medidas oficiales como el reciente lanzamiento de una criptomoneda -el petro- y la eliminación de tres ceros al bolívar a partir de junio.

"Con el petro no se compra pollo, harina, no se paga el pasaje de bus; y la otra medida fantástica, quitarle ceros a la moneda, es irrealizable en los plazos previstos y no viene acompañada de medidas macroeconómicas serias que frenen la inflación", señaló el legislador.

"Estamos viviendo el peor colapso de la historia contemporánea de Venezuela", añadió.