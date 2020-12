La industria de los eventos en vivo registró pérdidas de ingresos de más de US$ 30,000 millones en el 2020 debido a la pandemia de coronavirus, según Pollstar.

La publicación especializada dijo que el sector de los espectáculos en vivo debía alcanzar un récord de US$ 12,200 millones este año, pero que en vez incurrió en pérdidas de US$ 9,700 millones.

Explicó que la cifra proyectada de US$ 30,000 millones en pérdidas incluye “eventos no reportados, ingresos complementarios incluyendo patrocinios, boletería, concesiones, mercancía, trasporte, restaurantes, hoteles, y otras actividades económicas vinculadas a los eventos en vivo”.

En marzo, cientos de artistas anunciaron la cancelación o postergación de sus giras en curso o previstas debido a la pandemia. Aunque un pequeño número de artistas ha dado conciertos ante públicos en autos y otros han ofrecido conciertos virtuales, la mayoría no ha tocado en vivo en el 2020.

Con tan sólo unos meses en el ruedo, la gira de Elton John “Farewell Yellow Brick Road Tour” encabeza la lista de las 100 giras mundiales más lucrativas del año con ingresos de US$ 87.1 millones entre el 30 de noviembre y el 7 de marzo. La gira de John quedó de No. 2 el año pasado, cuando recaudó US$ 212 millones.

Celine Dion quedó en segundo lugar este año con US$ 71.2 millones, seguida por la Trans-Siberian Orchestra (US$ 58.2 millones), U2 (US$ 52.1 millones) y Queen + Adam Lambert (US$ 44.6 millones). Post Malone, The Eagles, Jonas Brothers, Dead & Company y Andrea Bocelli completan el Top 10 de la lista.

“Ha sido un año extraordinariamente difícil para la industria de los eventos en vivo, que ha sido desproporcionadamente impactada por el coronavirus. Así de doloroso como es registrar la adversidad y las pérdidas que nuestra industria y muchos de nuestros colegas enfrentaron, entendemos que es una tarea crucial para facilitar nuestra recuperación, que afortunadamente está en el horizonte”, dijo Ray Waddell, presidente de la división de medios y conferencias de Oak View Group, que supervisa a Pollstar y VenuesNow, en un comunicado el viernes.

“Con las vacunas, mejores pruebas, nuevos protocolos de seguridad y sanidad, boletería inteligente y otras innovaciones, la industria en vivo se estará reactivando en los próximos meses, y estamos seguros de que en esta época el año que viene tendremos una historia muy distinta que contar”.