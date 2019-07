Incendio en estudio de Japón es un duro golpe a la industria de la animación Kyoto Animation, con sede en Kioto, es conocido por series populares como "Sound! Euphonium". Su película "Free! Road to the World - The Dream" se estrenará este mes.

Japón "Es probable que muchas de las mejores manos de la animación del país estén muertas", dijo un analista de cine.