Imagine una campaña palestina liderada por Gandhi

Una fantasía de fin de año: imagine que, en respuesta al anuncio del presidente Donald Trump de que Estados Unidos reconocerá a Jerusalén como la capital de Israel, los palestinos hubieran renunciado a la violencia y se embarcaran en una campaña sostenida de protesta gandhiana.

Imagine que, en lugar de seguir el mismo guion de siempre, los líderes palestinos hubieran hecho llamados a realizar sentadas, marchas silenciosas y desobediencia civil en lugar de "días de furia".



Imagine manifestaciones palestinas pacíficas dirigidas a llamar la atención mundial sobre la justicia de su causa más que a producir mártires o provocar cólera en Israel.

Es difícil de imaginar, eso es verdad. Históricamente, la Autoridad Palestina ha pensado que se necesitaría violencia para crear un Estado palestino soberano y, en cualquier caso, no tiene la capacidad de vincular a otros grupos. Hamas, por su parte, a menudo ha tratado a la violencia como su herramienta más efectiva. Pero por favor, siga leyendo.

Una conversión palestina a la no violencia podría cambiar la forma en que se percibe el conflicto en Israel y Estados Unidos. Eso, a su vez, cambiaría la dinámica interna.

Dentro de Israel, las fuerzas políticas que buscan la paz que eligieron a Yitzhak Rabin y más tarde a Ehud Barak se han visto debilitadas y socavadas por años de violencia.



El período que comenzó con la Segunda Intifada en el otoño de 2000 pareció confirmar a algunos israelíes la visión de derecha de que los palestinos nunca estarán satisfechos con nada menos que la totalidad de la Palestina histórica, y que la perspectiva de la paz entre israelíes y palestinos es una ilusión.



Eso a su vez ha envalentonado a los israelíes que reclaman la tierra histórica de Israel como una herencia divina.

La realidad sostenida de un movimiento de resistencia palestino gandhiano alteraría el equilibrio de poder político interno israelí. La izquierda (parte de la cual incluso podría sentirse inspirada para llevar a cabo su propia protesta pacífica) podría argumentar que la política palestina había evolucionado hasta un punto en que Palestina podría convertirse en un socio de paz responsable.



Los israelíes moderados que han abandonado la izquierda en forma masiva en las últimas dos décadas tendrían que reconsiderar su posición a la luz de una posibilidad pragmática de un acuerdo.

En cuanto a la derecha israelí, habría muchas voces que insistirían en que nada ha cambiado: que la no violencia es temporal, que otros palestinos siguen comprometidos con la reivindicación de su hogar ancestral mediante la violencia y que las tácticas palestinas no deberían cambiar la reivindicación de principios de la soberanía total.

Sin embargo, sería casi imposible para cualquier gobierno israelí usar la fuerza de manera continua o repetida para reprimir las protestas gandhianas.

Posiblemente podría haber casos de intento de represión violenta. Es importante no olvidar que Gran Bretaña utilizó la violencia contra los seguidores de Gandhi antes de que la India obtuviera su independencia en 1947.

Pero la gran mayoría de los israelíes creen firmemente en el carácter especial y moral de su Estado y su Ejército. A pesar del derramamiento de sangre que acompaña a la ocupación israelí del territorio palestino en Cisjordania, en Israel sigue siendo un artículo de fe que el Estado judío no matará intencionalmente a civiles inocentes.

Eso es algo que la resistencia no violenta podría explotar. Los posibles manifestantes que se han quedado en casa por temor a las balas o por su rechazo de la violencia tendrían más probabilidades de salir en gran número, lo que permitiría que creciera un movimiento de protesta no violenta.



La expansión de la protesta no violenta cambiaría la forma en que muchos estadounidenses ven el conflicto. En EE.UU., el legado del movimiento por los derechos civiles y el estatus de cuasi santo de Martin Luther King Jr. son enormemente influyentes, incluso definitorios, de la cultura política actual de izquierda y derecha.



Incluso los partidarios de Trump que se oponen a que los jugadores de la NFL se pongan de rodillas hoy piensan que el movimiento por los derechos civiles estaba justificado tanto en sus fines como en sus medios.

Los estadounidenses comenzarían muy rápidamente a ver a los palestinos como buena gente. Esto sería el resultado de décadas de condicionamiento que hace ver a la gente que los manifestantes no violentos están inherentemente del lado de la justicia. Los palestinos que abrazaran la no violencia al estilo de Martin Luther King Jr. dejarían poco a poco de ser vistos como terroristas en potencia.

Los políticos estadounidenses no querrán desviarse de su fuerte postura proisraelí, al menos no inicialmente. Las estructuras de la ideología pro Israel y el apoyo institucional organizado para Israel, tanto judío como cristiano, no desaparecerían repentinamente.



Con el tiempo, sin embargo, un relato público diferente respaldado por imágenes que mostraran la no violencia palestina comenzaría a cambiar la posición de los políticos. A menudo se olvida que el mejor amigo que el lobby pro Israel de EE.UU. haya tenido jamás es la violencia palestina.

Este escenario imaginado plantea la pregunta: ¿por qué los palestinos no han intentado una no violencia coordinada extensa antes? Muchos palestinos sin duda responderían diciendo que nunca funcionaría. Israel, dicen, solo entiende la fuerza, y no serían movilizados ni coaccionados por la resistencia no violenta.

Creo que eso no es así, pero incluso si fuera correcto, la respuesta aún no tendría mucho sentido. Después de todo, nada de lo que han hecho los palestinos hasta ahora ha funcionado tampoco. ¿Qué tienen que perder probando la no violencia a gran escala?

Algunos israelíes dirían que los palestinos nunca han seguido el camino gandhiano porque la cultura política árabe favorece la violencia en lugar de la protesta pacífica. Dejando de lado que esta visión es una proyección en espejo de cómo ven los palestinos a los israelíes, también es demostrablemente falsa.

La primavera árabe de 2011 vio grandes protestas no violentas sostenidas en Túnez y Egipto, por nombrar solo dos ejemplos significativos. En otros países árabes, como Siria y Libia, las protestas de la Primavera Árabe comenzaron pacíficamente y se volvieron violentas solo cuando se hizo evidente que los regímenes represivos responderían con fuerza extrema.

Los defensores del movimiento para boicotear los productos israelíes, deshacerse de acciones en compañías pro Israel y sancionar al gobierno de Israel han argumentado que las tácticas de presión no violentas desde el exterior pueden forzar a Israel a una solución de dos Estados. Eso es dudoso.



Mientras la violencia siga siendo parte de la caja de herramientas de resistencia palestina, los israelíes se negarán a someterse a un leve aislamiento económico, y el apoyo de EE.UU. asegurará que puedan hacerlo con relativa impunidad.

Acostumbrados a la condena europea e incluso global, a los israelíes no les importa la opinión mundial como les importaba antes. Habituados a las críticas, se las arreglaron con alianzas de facto, incluso con estados árabes.

Si quieren cambiar las actitudes de israelíes y estadounidenses y, consecuentemente, cambiar las acciones de Israel, los palestinos deben hacer algo radicalmente diferente. Las tácticas tradicionales no han traído una solución de dos Estados. La desobediencia civil no violenta podría marcar la diferencia, y vale la pena intentarlo.

Autor: Noah Feldman