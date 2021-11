Las tasas de interés más altas y las presiones inflacionarias afectaron los flujos de acciones de los mercados emergentes en octubre, mientras que los movimientos de inversión a China se recuperaron en general, según mostraron datos del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF).

Los portafolios de mercados emergentes (EM) atrajeron US$ 24,900 millones desde cuentas extranjeras en octubre, según los datos del IIF. El número se compara con los US$ 31,800 millones del mes pasado y con US$ 61,800 millones en flujos externos en octubre del año pasado.

Los títulos de deuda representaron un ingreso neto de US$ 20,100 millones de los mercados emergentes el mes pasado, mientras que las acciones recibieron US$ 4,800 millones, aunque hubo una salida de US$ 2,500 millones de acciones fuera de China.

Fue la cuarta salida mensual en los últimos seis meses de acciones de mercados emergentes fuera de China, lo que llevó los retiros del año hasta la fecha para acciones de mercados emergentes fuera de China a cerca de US$ 16,000 millones.

“El enfoque para los próximos meses estará en cómo los bancos centrales afronten los temores de inflación y logren anclar las expectativas”, escribió Jonathan Fortun, economista del IIF.

Los EM “han comenzado a subir agresivamente (las tasas de interés), pero también notamos cierto nivel de divergencia sobre cómo las autoridades planean enfrentar los temores inflacionarios. En general, estas preocupaciones han perjudicado las perspectivas” de las acciones de los mercados emergentes fuera de China, escribió Fortun.

Las acciones chinas obtuvieron US$ 7,300 millones el mes pasado, mientras que los flujos hacia la deuda china se recuperaron a US$ 6,300 millones luego de la salida de US$ 6,000 millones de setiembre.

China absorbió el 55% de todos los flujos hacia los mercados emergentes, de acuerdo a los datos del IIF para octubre.