La Iglesia Ortodoxa Rusa (IOR) lamentó la forma en la que el papa Francisco relató la conversación que sostuvo a mediados de marzo con el patriarca ruso Kiril.

“Es lamentable que un mes y medio después de la conversación con el patriarca Kiril, el papa Francisco eligiera una tonalidad errónea para transmitir el contenido de esta conversación”, dice un comunicado del Departamento de Relaciones Exteriores de la IOR.

Esta circunstancia “no contribuirá a un diálogo constructivo entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Rusa”, según la nota, publicada en la web de la Iglesia rusa.

En una entrevista con Corriere della Sera, el pontífice negó que el jefe de la Iglesia rusa pueda ayudar a detener la ofensiva rusa en Ucrania, pues en la conversación por videoconferencia que tuvieron “los primeros veinte minutos me leyó todas las justificaciones de la guerra”.

“Hablé con Kiril durante 40 minutos en Zoom”, dijo el papa Francisco, quien afirmó haberle dicho al patriarca que “no entendí nada de eso”. “No somos funcionarios, no tenemos que utilizar el lenguaje político, sino el lenguaje de Cristo”, dijo.

Ambos jerarcas, según Francisco, coincidieron en que había que aplazar la reunión entre ambos programada para el 14 de junio en Jerusalén, porque “podría dar una señal ambigua”.

La Iglesia rusa subrayó que Kiril le explicó a Francisco que el conflicto en Ucrania no comenzó ahora, sino en el 2014, con el cambio de poder en Kiev después de la revolución del Maidán.

El jerarca de la IOR también recordó que Rusia había recibido hace décadas promesas de la OTAN de que no iba a expandirse al este, algo que no se cumplió.

Kiril también aseguró que la situación actual en Ucrania le causa “un gran dolor” porque la Iglesia rusa tiene fieles a ambos lados de la frontera.

Por ello, preguntó al papa cómo ambas Iglesias pueden “influir en el estado de cosas”, según el comunicado de la IOR.

“¿Cómo podemos contribuir a la pacificación de los beligerantes con el único objetivo de lograr el fortalecimiento de la paz y de la justicia? Es muy importante en las condiciones actuales evitar una mayor escalada”, dijo el patriarca ruso a Francisco, según la nota.

Sanciones contra Kiril

La IOR dijo que la prevista imposición de sanciones por parte de la Unión Europea (UE) contra el patriarca Kiril carece de sentido común y aleja la consecución de la paz, además de que no asusta a la institución religiosa.

Uno de los portavoces del Patriarcado de Moscú, Vladímir Legoida, señaló en su cuenta de Telegram que “cuanto más indiscriminadas se vuelven las sanciones, más pierden el sentido común, más distante se vuelve el logro de la paz”.

En la nueva propuesta de sanciones de la Comisión Europea (CE) figura el patriarca de Moscú y toda Rusia como uno de los objetivos de la sexta ronda de restricciones que pretende aprobar la UE por la invasión rusa en Ucrania.

De ser sancionado, la UE prohibiría a Kiril, quien ha apoyado la operación militar especial para el “mantenimiento de la paz rusa”, la entrada en territorio comunitario y le congelaría los bienes que pudiera tener en los países de los Veintisiete.

“También quisiera recordar a los autores de las iniciativas de sanciones que el patriarca Kiril de Moscú y toda Rusia proviene de una familia cuyos miembros fueron objeto de represiones por su fe y posición moral durante los días del ateísmo comunista militante”, escribió Legoida.

“Y ninguno de ellos temía el encarcelamiento o incluso las represalias, por lo que hay que desconocer por completo la historia de nuestra Iglesia para intimidar a su clero y creyentes inscribiéndolos en algún tipo de listas”, sostuvo.