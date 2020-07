La Corporación Financiera Internacional (IFC) y Citi crearon una línea crediticia de US$ 800 millones para facilitar el financiamiento al comercio en mercados emergentes, apoyar los flujos comerciales en países en desarrollo y ayudar a las empresas a enfrentar la devastación causada por la pandemia del COVID-19.

La transacción ayudará a apoyar el flujo de commodities críticos en países donde las empresas afrontan retos financieros y la disrupción de los flujos de fondos a causa del brote mundial del coronavirus.

IFC y Citi compartirán el riesgo en un portafolio de US$ 800 millones de activos relacionados con el comercio en una proporción 50-50.

“En el mundo, la pandemia está alterando las cadenas de suministro, disminuyendo la demanda y causando ansiedad generalizada en los mercados. Muchas empresas –especialmente PYME- se ven forzadas a cerrar sus puertas”, comentó Paulo de Bolle, director global del Grupo de Instituciones Financieras de IFC.

“Apoyar la sostenibilidad de las cadenas de suministro y estimular los flujos comerciales internacionales han sido una prioridad crítica para nosotros al abordar el impacto de la pandemia COVID-19”, señaló, por su parte, Ebru Pakcan, director global de Comercio, de la unidad Soluciones de Tesorería y Comercio de Citi.

Con la firma de esta operación, se amplía a US$ 2,000 millones una línea crediticia ya existente bajo el Programa de Financiamiento para el Comercio Global del IFC.

Como la línea de crédito se creó en 2009, ya se ha financiado un volumen comercial total de US$ 35,000 millones, con aprox. US$ 3,500 millones en países AIF (Asociación Internacional de Fomento, el fondo del Grupo Banco Mundial para los países más pobres del mundo) y US$ 13,000 millones en países de ingresos bajos e ingresos bajos a moderados.

Esta alianza de largo plazo ha facilitado financiamiento para 4,600 transacciones comerciales a través de 185 bancos en 48 países emergentes.