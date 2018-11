¿Hay otras opciones si no se aprueba acuerdo de Theresa May por Brexit?

Casi todos están de acuerdo en que el acuerdo al que llegó Theresa May sobre el Brexit no sobrevivirá tras su votación en el Parlamento británico. La pregunta es ¿y qué hay de otras propuestas?

A continuación algunas opciones:

No hay trato

En esencia, los partidarios de abandonar la Unión Europea sin un acuerdo general quieren mantener un mínimo nivel de cooperación con el bloque. Luego, esperan negociar un mejor acuerdo de libre comercio desde fuera de la UE, similar al que tiene Canadá.

Definitivamente un Brexit sin acuerdo no contaría con mayoría en el Parlamento, pero es la opción por default si el plan de May es rechazado.

Segundo referendo

Para aquellos que piensan que el Brexit es una mala idea que simplemente debe abandonarse, una repetición del referendo del 2016 es la forma democrática de cumplir su objetivo. Hay discusiones en el Parlamento sobre una enmienda a la moción de May para que el acuerdo alcanzado con la UE se someta a otra votación nacional.

El problema es que esta no es todavía la postura del opositor Partido Laborista y mientras eso siga así no habrá mayoría legislativa. Sin embargo, el grupo político no descarta respaldar la medida y si el acuerdo de la primera ministra es rechazado consideraría dejar todo en manos de la ciudadanía.

Noruega (¿por ahora?)

El compromiso para los conservadores que quieren honrar el referendo del 2016 pero no les gusta el acuerdo de May es unirse a la Asociación Europea de Libre Comercio y mantener a Gran Bretaña dentro del mercado único de la UE. Esta idea, también conocida como el modelo noruego, podría ser algo temporal hasta que se pueda encontrar una respuesta mejor y permanente.

Los principales defensores de dicho plan son el exministro conservador Nick Boles y el parlamentario laborista Stephen Kinnock. No está claro si la UE o la AELC estarían de acuerdo con esto. Boles y Kinnock ven su idea como un posible salvavidaas, el cual podrían proponer formalmente si se rechaza el pacto acordado por la mandataria y otras opciones no logran obtener apoyo.

Unión aduanera

En lugar de la opción híbrida que ofrece May, el Partido Laborista aboga por una unión aduanera total con la UE. Es probable que una enmienda que busque esta solución tenga mejor suerte, aunque quizá los conservadores pro-UE no lo verían con buenos ojos si la propuesta se origina en aquel partido. La pregunta será si a cambio se presenta una versión multipartita.