Harvey Weinstein alcanzó un acuerdo por US$ 44 millones con sus presuntas víctimas de agresión sexual Este arreglo no exonera al ex productor de Hollywood de los procesos penales en su contra por asalto sexual, por los que irá a juicio en septiembre.

- / - Harvey Weinstein alcanzó un acuerdo por US$44 millones con sus presuntas víctimas de agresión sexual. (Foto: EFE) - / - Harvey Weinstein alcanzó un acuerdo por US$44 millones con sus presuntas víctimas de agresión sexual. (Foto: EFE) - / - Harvey Weinstein alcanzó un acuerdo por US$44 millones con sus presuntas víctimas de agresión sexual. (Foto: EFE) - / - Harvey Weinstein alcanzó un acuerdo por US$44 millones con sus presuntas víctimas de agresión sexual. (Foto: AFP) - / - Harvey Weinstein alcanzó un acuerdo por US$44 millones con sus presuntas víctimas de agresión sexual. (Foto: EFE) - / - Harvey Weinstein alcanzó un acuerdo por US$44 millones con sus presuntas víctimas de agresión sexual. (Foto: EFE) - / -