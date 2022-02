El jefe de la diplomacia europea y vicepresidente de la Comisión Europea (CE), Josep Borrell, aseguró que si las sanciones aplicadas contra Rusia no han incluido su exclusión del sistema de pagos Swift es porque no hubo suficiente consenso, pero no descarta que esta medida se aplique en el futuro.

“Todo está sobre la mesa, nada ha sido rechazado totalmente, pero estamos en una estrategia gradual. Ayer no hubo suficiente consenso para tomar esa medida, pero eso no quiere decir que no vayamos a tomarla más tarde”, dijo Borrell en una entrevista a la cadena France 24, interrogado sobre esa posible medida.

El alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad señaló que en la aplicación del paquete de sanciones contra Rusia por la intervención militar que inició este jueves en Ucrania se trabaja “de forma unánime”.

Borrell preside hoy el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores que debe aprobar formalmente el paquete de sanciones tras las orientaciones recibidas por el Consejo de la UE.

El responsable europeo reconoció que será difícil que las sanciones aprobadas contra Rusia dañen algunos de sus sectores, como el agrícola -que ha desarrollado en los últimos años para ganar autonomía-, pero cree que los sectores golpeados por las penalizaciones, como el transporte, la energía y la tecnología sí causarán daños a sus sectores más punteros.

Varios gobiernos han pedido que Moscú sea excluido de Swift, principal red internacional de coordinación bancaria, para golpear el comercio ruso y dificultar sus negocios, pero países como Alemania, Italia y Francia no han querido de momento dar ese paso, como tampoco ha hecho Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también admitió que pueden decidirlo en el futuro.