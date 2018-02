Grupo de Lima evalúa invitación de Maduro a cumbre de las Américas

El grupo de Lima evaluará si se invita al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la cumbre de las Américas de Lima, el 13 y 14 de abril próximo, a la que asistiría el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló la canciller peruana Cayetana Aljovín.

La presencia de Maduro en la cumbre de las Américas, "es un tema que tenemos que evaluar detenidamente", dijo la ministra Aljovín, a nombre del grupo de Lima, en declaraciones a un programa de televisión la noche del domingo.



El Grupo de Lima examinó en Santiago, hace dos semanas, la situación de Venezuela en el contexto de la cumbre, donde habría quedado en manos de Perú, como anfitrión, la decisión final, según versiones de prensa no desmentidas por Lima.



Las declaraciones de la canciller peruana coinciden con la visita a Perú del secretario de estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, este lunes y martes.



Aljovín y Tillerson sostendrán una reunión de trabajo durante la cual "tratarán temas de la relación bilateral y, especialmente, la visita al Perú del Presidente Donald Trump con motivo de la cumbre de las Américas", señaló la cancillería.



La VIII cumbre de las Américas tiene como tema central la gobernabilidad democrática frente a la corrupción.



El Grupo de Lima lo integran 12 países americanos, que analizan la crisis económica y social en Venezuela, a cuyo régimen critica por sus derivas autocráticas.



Aljovín refirió que "todos hemos sido claros en que la situación de Venezuela no solo le compete a los venezolanos, pues ha generado una crisis a la región".



"Así lo vemos en el Grupo de Lima. En Colombia ya viven 500 mil venezolanos; en Perú, 100,000. Venezuela, al no reconocer la crisis, no solo no permite que los países (intervengan), sino que tampoco lo organismos no gubernamentales apoyen", enfatizó la jefa de la diplomacia peruana.



El grupo de Lima lo conforman los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú.



Venezuela convocó a elecciones presidenciales anticipadas para antes del 30 de abril, a las cuales postulará a la reelección el presidente Maduro.



Las restricciones impuestas por Caracas a la participación de la oposición en las elecciones provocaron sanciones y cuestionamientos, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea.



Maduro no ha confirmado su presencia a la cumbre de las Américas , aunque la ha supeditado a una posición conjunta de los países bolivarianos del bloque ALBA.