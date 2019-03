Google Maps abre formulario para informar actividades fraudulentas de empresas

Una de las aplicaciones más utilizadas en los smartphones es probablemente Google Maps . Desde la navegación hasta la información sobre negocios cercanos, es una gran fuente de información. Ahora, Google está presentando un formulario de reclamación que permite informar fácilmente sobre actividades engañosas o fraudulentas.

Este nuevo formulario está diseñado para que tanto los usuarios como las empresas puedan reportar información engañosa o actividad fraudulenta en el nombre, número de teléfono o URL de una lista. No se debe utilizar simplemente para corregir esa información cuando se ingresa incorrectamente, sino para garantizar que un tercero malicioso o un competidor no la manipulen.

El formulario solicita específicamente que los usuarios ingresen su nombre completo, una dirección de correo electrónico para un contacto posterior, el nombre de la persona o empresa afectada, una forma de identificar la lista afectada y también espacio para una explicación detallada de por qué la lista es fraudulenta o maliciosa.

Si encuentra información engañosa o actividad fraudulenta en Google Maps relacionada con el nombre, número de teléfono o URL de una empresa, puede utilizar este formulario para enviar una queja. Las quejas enviadas a través de este formulario serán revisadas de acuerdo con las pautas para representar empresas en Google Maps.

Tenga en cuenta que completar y enviar este formulario no garantiza que se tomará alguna medida por su solicitud. Además, si su queja no está relacionada con una actividad fraudulenta en el nombre, número de teléfono o URL de la empresa, no se podrá revisar su queja.

Puede acceder al Formulario de reclamación de compensación comercial en el Centro de ayuda de Google.