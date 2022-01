China podría mantener sus estrictas restricciones fronterizas durante todo el año mientras se prepara para acoger los Juegos Olímpicos de Invierno y una serie de eventos políticos en el 2022, dijo Goldman Sachs Group Inc.

Los informes de que las vacunas fabricadas por la empresa nacional Sinovac Biotech Ltd. ofrecen una protección limitada contra la variante ómicron probablemente reforzarán la determinación de China de seguir con su estrategia “cero COVID”, escribieron en una nota el martes analistas liderados por Andrew Tilton.

China es uno de los pocos países del mundo que todavía sigue apostando por el enfoque “cero COVID”, mientras que muchos otros han pasado a convivir con el virus. Las estrictas medidas para contener los brotes —como el duro aislamiento de Xi’an en la actualidad— han provocado interrupciones en la producción y los viajes, y una caída del consumo, lo que ha añadido presión a una economía ya agobiada por la caída del mercado inmobiliario.

Según los analistas de Goldman, los requisitos de cuarentena para los viajeros provenientes del extranjero podrían mantenerse para evitar grandes trastornos en los Juegos Olímpicos de Invierno, que comenzarán el próximo mes, la reunión anual de la legislatura nacional en marzo y el XX Congreso del Partido Comunista en el cuarto trimestre. Se espera que el presidente Xi Jinping obtenga un tercer mandato sin precedentes durante el evento del partido, que se celebra una vez cada cinco años.

Dado que es probable que el COVID-19 se propague fuera de China y con el congreso del partido que se aproxima en el último trimestre, “dudamos que los responsables políticos eliminen las cuarentenas antes de esa fecha”, señalan los analistas. “Dado que la transmisión suele ser mayor en los meses de invierno, es posible que las restricciones fronterizas se mantengan en gran medida intactas hasta la primavera del 2023″.

Las duras medidas de China para contener el COVID no funcionarán tan bien este año como lo hicieron en el 2020, dijo Ian Bremmer, presidente de la consultora de riesgo político Eurasia Group. Eso significa que los problemas de la cadena de suministro continuarán en todo el mundo, y la inflación puede persistir más de lo que la gente hubiera esperado, señaló.

“La capacidad de vivir con el virus, un virus extremadamente fácil de transmitir que no es tan mortal, es exactamente lo contrario a la política de China de cero COVID, y cero COVID no les va a funcionar. Pero van a seguir con él”, dijo Bremmer a Bloomberg TV. “No es principalmente un desafío impulsado por el virus, pero es uno en el que el Gobierno chino no se puede salir de su camino”.

Pekín se ha comprometido a cambiar el enfoque de su política este año para estabilizar el crecimiento económico evitando riesgos, ya que advierte de un triple golpe de contracción de la demanda, un choque de la oferta y el debilitamiento de las expectativas.

El mes pasado, el banco central dio un impulsa a la liquidez recortando la cantidad de efectivo que los bancos deben mantener en reserva. Las autoridades también han dicho que cumplirán mejor lo que denominan “demanda razonable” de viviendas a medida que se esfuerzan por limitar las consecuencias de una creciente crisis de deuda que afecta al sector inmobiliario del país.

Goldman espera otra reducción del coeficiente de reservas obligatorias en el primer trimestre, con una flexibilización centrada en el crédito y medidas fiscales que amortigüen, pero no absorban por completo, la caída del mercado inmobiliario.

Resto de Asia

El yuan podría experimentar “pequeñas ganancias adicionales” hasta los 6,2 por dólar a fines de este año, ya que China mantiene un superávit en cuenta corriente “significativo”, dijeron los analistas. También ayudarían a la moneda china las sólidas entradas netas de cartera impulsadas por las inclusiones en índices y una posible aceleración de las compras de acciones por parte de extranjeros, mientras que es probable que las acciones nacionales tengan un mejor desempeño este año que el anterior, agregaron.

En el resto de Asia, es probable que la respuesta económica a la pandemia se centre en “vivir con COVID”, ya que es poco probable que la inflación general se acelere significativamente respecto a los niveles actuales mientras los bancos centrales suben las tasas de interés, liderados por Nueva Zelanda, Corea del Sur y Singapur.

“Esperamos que los tres endurezcan aún más en el 2022 y que se les unan muchos de sus pares en la región”, escribieron los analistas de Goldman. “El siguiente grupo de bancos centrales con más probabilidades de subir las tasas, en nuestra opinión, son India, Malasia, Indonesia y Taiwán”.

La economía de Japón probablemente se expandirá un 2.7%, que sería el ritmo más rápido en una década, impulsada por la relajación fiscal y la demanda mundial.