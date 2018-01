Género afecta salarios de sector de indumentaria de EE.UU.

¿Piensa trabajar vendiendo ropa? Más le vale probar en una tienda para hombres —y evitar la indumentaria femenina— si quiere ganar un salario aceptable.

Los empleados de tiendas de indumentaria masculina ganaron en promedio US$ 23.13 por hora en noviembre, un enorme 56% arriba del salario de US$ 14.81 en los minoristas de indumentaria femenina y una brecha que se amplió respecto de menos de 10% hace unos dos años, según datos del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.



Es una distancia mayor a la que se puede explicar por las diferencias salariales de género que persisten en cientos de ocupaciones.

De hecho, la explicación es en gran parte una cuestión de simple economía y podría insinuar que por fin el salario de los trabajadores aumentará de manera más general ante la tasa de desempleo más baja desde 2000.



Las ventas de ropa para hombres se están incrementando, en tanto la industria se vuelca a boutiques exclusivas con servicios personalizados y aumenta los salarios para atraer a trabajadores calificados del conjunto más reducido de hombres que trabajan en la venta minorista de indumentaria.



Esto difiere de las casas de moda específicas para mujeres, que generan muchas más ventas en total pero están en baja y cerrando locales por todo EE.UU.

“Es la oferta y la demanda: el que quiera hombres tendrá que pagarles más”, dijo Heidi Hartmann, fundadora y presidenta del Institute for Women’s Policy Research de Washington y profesora de la Universidad George Washington.



Por otro lado, “esto podría sugerir que estamos comenzando a observar el tipo de escasez de mano de obra al que los empleadores reaccionan subiendo salarios”.

Diferencias

La venta minorista de indumentaria masculina ascendió a US$ 765 millones en noviembre, 5.4% más que en el mismo período del año anterior y 32% arriba del mínimo posrecesión de diciembre de 2009, según la Oficina del Censo de EE.UU.



Ese mismo mes, hubo más ventas en tiendas para mujeres, que llegaron a US$ 3,300 millones, pero cayeron 0.6% interanual y crecieron apenas 12% desde el fin de 2009.



Las mujeres representan el 73% de los 988,000 trabajadores de minoristas de indumentaria, según el Departamento de Trabajo.

Las cifras salariales para tiendas de ropa masculina y femenina no se separan según el género de los trabajadores. En el mercado laboral estadounidense, las asalariadas ganaron US$ 771 por semana en el cuarto trimestre, 82% de la mediana salarial de US$ 944 para los hombres, según el Departamento de Trabajo.



El instituto de Hartmann calculó con base en datos del Gobierno que las mujeres ganan en los minoristas 74% del salario de los hombres.

Las mujeres también están perdiendo empleos en este tipo de tiendas. Los minoristas de indumentaria y accesorios despidieron a 25,000 mujeres y contrataron a 3,200 hombres en los 12 meses hasta octubre de 2017, según un informe de diciembre del Institute for Women’s Policy Research.

En cuanto a la indumentaria masculina, “claramente levantó la demanda”, lo cual hace subir los salarios, dijo Yelena Shulyatyeva, economista sénior de Bloomberg Economics para EE.UU.



En todo el país, “ya observamos un alza moderada de los salarios. Es cuestión de saber si subirán más, y creemos seriamente que así será”.