Gates se une a Bezos en el club de los doce dígitos

Bloomberg rastrea las fortunas de unos 2,800 multimillonarios. De ellos, 145 valen por lo menos US$ 10,000 millones, lo que los hace decamultimillonarios. Ahora, el mundo tiene dos centimultimillonarios a la vez.

El cofundador de Microsoft Corp., Bill Gates, alguna vez la persona más rica del mundo, ha superado nuevamente el umbral de los US$ 100,000 millones y se ha unido a Jeff Bezos, de Amazon.com Inc., en el exclusivo club, según el Índice Bloomberg Billionaires.

La fortuna de Gates, ahora de US$ 100,000 millones por una nariz, no ha alcanzado tales niveles desde el auge de las punto com, cuando Bezos apenas estaba comenzando su ascenso en el escalafón de la riqueza mundial.

El fundador de Amazon ahora vale US$ 145,600 millones, con un aumento de US$ 20,700 millones solo este año, mientras que Gates ha ganado US$ 9,500 millones en el 2018.

Estas dos fortunas subrayan una brecha de riqueza cada vez mayor en EE.UU., donde los que tienen más capital están acumulando riqueza más rápidamente. También es una tendencia mundial.

El francés Bernard Arnault tiene una fortuna de US$ 86,200 millones, equivalente a aproximadamente el 3% de la economía de su país.

El patrimonio neto del español Amancio Ortega representa el 5% del producto interno bruto de España. Y luego está Bidzina Ivanishvili, cuyo valor es alrededor de un tercio del PBI de Georgia.

Las mega fortunas de Gates y Bezos no durarán mucho. Gates ha donado más de US$ 35,000 millones a la Fundación Bill & Melinda Gates y dice que tiene la intención de regalar al menos la mitad de su riqueza.

Bezos, mientras tanto, puede estar a punto de ceder algo de su fortuna por una razón diferente: él y su esposa Mackenzie se están divorciando