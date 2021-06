La Fundación Bill y Melinda Gates dedicará US$ 2,100 millones para la igualdad de género durante los próximos cinco años, anunció Melinda Gates, quien participa en el Foro de la ONU por la Igualdad que se celebra hasta el viernes en París.

“Aprovechemos este momento para construir un mejor y más igualitario futuro”, dijo Melinda Gates durante su participación en un panel sobre la construcción de una sociedad más igualitaria y justa.

De los US$ 2,100 millones anunciados, US$ 650 millones irán para programas de empoderamiento económico; US$ 1,400 millones para la salud reproductiva y la planificación familiar y otros US$ 100 millones para promover la inclusión de las mujeres en posiciones ejecutivas.

“El mundo ha estado luchando por la igualdad de género desde hace décadas, pero el progreso ha sido lento. Ahora hay que relanzar el movimiento para que se dé un cambio real”, indicó Melinda Gates.

“Tenemos que hacer lo invisible, visible”, indicó la filántropa, quien aseguró que apoyar a las mujeres significa que “las más jóvenes darán un impulso del que se beneficiará todo el mundo”.