Funcionarios del gobierno de Trump ya no pueden cenar en paz

El sábado en un tradicional y modesto restaurante llamado The Red Hen, la portavoz de la Casa Blanca fue amablemente invitada a retirarse. Después de conocerse el episodio, The Red Hen pasó a operar desbordado y con largas colas de espera, en clara señal de apoyo.



