Funcionarios británicos evaluarían extender transición de Brexit

El período de transición del Brexit tendrá que extenderse, tal vez años, porque la instrumentación de un nuevo régimen aduanero no estará lista a tiempo, según altos funcionarios británicos.

En lo que podría ser una decisión explosiva en términos políticos, el Reino Unido tendrá que permanecer en la unión aduanera europea más allá de diciembre del 2020, cuando finaliza el período de transición, mientras se desarrollan nuevas medidas fronterizas, dijeron dos personas familiarizadas con las conversaciones del Brexit. No es una política del gobierno, pero es motivo de deliberaciones por parte de altos funcionarios.

A Brandon Lewis, el presidente del Partido Conservador –que también es ministro del gobierno- se le preguntó el viernes en la BBC Radio si el Reino Unido seguiría en la unión aduanera hasta el 2023. No lo negó, y dijo que el gabinete “tomaría decisiones al respecto”. Hasta ahora la política oficial ha sido que el Reino Unido saldrá del régimen aduanero de la UE al finalizar 2020.

La primera ministra Theresa May ya experimenta una fuerte presión en relación con las futuras disposiciones aduaneras británicas por parte de grupos rivales de su fracturado Partido Conservador luego de que el miércoles se dividiera el gabinete. Partidarios entusiastas del Brexit como el secretario de Relaciones Exteriores Boris Johnson temen que May establezca una relación demasiado estrecha entre el Reino Unido y el régimen comercial de la UE.

En el otro extremo, los tories que quieren que el Reino Unido permanezca en la unión aduanera evalúan unirse con el Partido Laborista opositor para derrotar a May en una votación crucial sobre el tema que podría realizarse más avanzado el mes. Si May accede a las demandas de cualquiera de las dos partes, enfrentaría una reacción que podría derivar en su salida del poder.

“Si bien May tratará de llegar de algún modo a un acuerdo que haga que los grupos favorables y opuestos a la UE sigan a bordo, eso va a ser en extremo difícil”, dijo Mujtaba Rahman, director gerente de Eurasia Group. “Una vez más su autoridad declina”.

Según dos personas familiarizadas con el tema, May y su gabinete dividido tienen ahora que tomar dos decisiones clave: primero qué tipo de acuerdo aduanero quieren con la UE y luego qué medidas provisorias se aplicarán hasta que el nuevo sistema esté operativo.

La respuesta más obvia a la segunda pregunta es extender el estatus de transición del Reino Unido en la unión aduanera más allá de su actual fecha de caducidad de fin de diciembre de 2020, dijeron las personas, que hablaron con la condición de conservar el anonimato porque se trata de un tema delicado.

La opción de extender la participación británica en la unión aduanera no es una política oficial del gobierno y no se la ha propuesto formalmente en las negociaciones con la UE en Bruselas. Pero la idea circula en el equipo de May y es algo que la primera ministra tendrá que abordar.