Francia quiere evitar que marcas de moda destruyan artículos

Francia ha puesto la mira en la gran huella ambiental de la industria de la moda con un plan para evitar que las compañías destruyan artículos no vendidos, según un cargo del Gobierno.

Si bien las marcas de ropa del mercado general a menudo reducen los precios de los productos hasta que desaparecen de los estantes, las etiquetas de lujo prefieren quemar los artículos sin vender, o enterrarlos en vertederos, en lugar de arriesgarse a un posible daño a su imagen si los artículos van a parar a contenedores de precios de descuento.

"A demasiadas empresas no les parece mal tirar o destruir los zapatos o la ropa que no se ha vendido", dijo el viceministro de Ecología de Francia, Brune Poirson, en una conferencia sobre moda y sostenibilidad en Copenhague. "No pueden seguir haciéndolo. Es escandaloso".

Poirson pidió a las marcas que aborden el tema a nivel de industria, pero dijo que el Gobierno intentará establecer una prohibición.

Burberry Group Plc dijo el año pasado que terminaría la práctica después de revelarse que el fabricante de gabardinas del Reino Unido destruyó casi 29 millones de libras (US$ 37 millones) en productos no vendidos en el 2017.

Encontrar otras formas de deshacerse de chaquetas de US$ 2,500 o zapatos de US$ 1,000 será un desafío para las marcas de lujo que no quieren regalar artículos sin vender, ya que la variedad de materiales utilizados podría dificultar el reciclaje.