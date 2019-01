Francia adopta una doctrina ofensiva de lucha contra los ciberataques Las compañías a nivel global podrían incurrir en US$ 5.2 billones en costos adicionales y pérdidas de ingresos en los próximos 5 años debido a ciberataques, según el reporte “Securing The Digital Economy: Reinventing the Internet for Trust”.

"Los ataques informáticos no tienen fronteras. Francia debe poder defenderse mejor con sus aliados, en primer lugar dentro de la Unión Europea y de la OTAN", destacó el Ministerio de Defensa, que quiere implicar también a las empresas del sector. "Los ataques informáticos no tienen fronteras. Francia debe poder defenderse mejor con sus aliados, en primer lugar dentro de la Unión Europea y de la OTAN", destacó el Ministerio de Defensa, que quiere implicar también a las empresas del sector.