Francia en contra del acuerdo comercial entre UE y EE.UU.

Durante una rueda de prensa conjunta con el presidente de España Pedro Sánchez, el presidente de Francia, Emmanuel Macron , mostró su rechazo al acuerdo comercial anunciado por Donald Trump entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE ).

Macron ha asegurado que la voluntad es evitar conflictos comerciales, pero Europa no puede renunciar a sus principios. "Tenemos dudas que aclarar con nuestros socios. No estoy a favor de empezar a negociar un amplio acuerdo porque el contexto no lo permite"

"La conversación es útil, porque rechaza la tensión y nadie quiere una guerra comercial, pero el buen diálogo comercial solo puede basarse en una relación de equilibrio y reciprocidad, y en ningún caso bajo la amenaza", añadió

Del mismo modo, el presidente español Pedro Sánchez se refirió a las relaciones comerciales. Sostuvo que su gobierno apuesta por el multilateralismo y defendió el dialogo con Estados Unidos; sin embargo pidió la retirada de aranceles.

Como se recuerda, Trump acordó este miércoles algunas concesiones con la Unión Europea (UE), luego de una reunión en Washington, para evitar una guerra comercial entre ambas partes.