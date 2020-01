Agencias. El videojuego Fortnite volvió a consolidarse en el primer lugar de los juegos más rentables al alcanzar la cifra de US$ 1,800 millones en ingresos durante el 2019, según un reporte del portal SuperData.

Desarrollado por Epic Games, el videojuego ocupó por segundo año consecutivo la punta de los juegos gratuitos con mayores ingresos anuales.

Tras alcanzar su pico de popularidad en 2018, Fortnite anotó una cifra récord de ingresos de US$ 2,400 millones en su categoría.

El dato reportado por SuperData para el 2019 supone un descenso en las ganancias de 25% en comparación con lo recaudado hace dos años.

“El juego aun sobrepasa a otros títulos gratuitos como resultado de sus consistentes actualizaciones de contenido y la monetización a través de los pases de batalla”, refiere el portal. “El juego ha sido extremadamente exitoso al convertir a sus jugadores en gastadores”, añade.

Pese a que Fortnite cuenta con menos jugadores que League of Legends (LoL), uno de los videojuegos con mayor base de usuarios, los jugadores del ‘battle royale’ son dos veces más susceptible a gastar en contenido de Fortnite que los de la audiencia de LoL.

En la lista de videojuegos gratuitos con mayores ingresos figuran también Dungeon Fighter Online (US$ 1,600 millones), Honour of Kings (US$ 1,600 millones), League of Legends (US$ 1,500 millones), Candy Crush Saga (US$ 1,500 millones) y Pokémon GO (US$ 1,400 millones).