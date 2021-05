Los fondos del mercado monetario mundial registraron enormes entradas en la semana que terminó el 26 de mayo, indicaron datos de Refinitiv, a pesar de la cautela respecto a que un fuerte avance de la inflación altere la senda de política monetaria de Estados Unidos y sacuda a los mercados de activos.

Según los datos de Refinitiv, los fondos del mercado monetario recibieron una entrada de US$ 53,200 millones, la más alta en cuatro semanas.

Las mayores entradas se produjeron a la espera del informe sobre los gastos básicos de consumo personal que se publicará el viernes.

Los analistas del mercado esperan que los precios de los bienes de consumo personal, excluidos los alimentos y la energía, hayan subido a una tasa anual del 2..9% en abril, que sería la lectura más alta desde junio de 1993, y se situaría por encima del objetivo de inflación del 2% de la Fed.

Varios funcionarios de la Fed han dicho que esperan que el repunte de la inflación sea temporal y que la política señalada sea siendo muy expansiva durante algún tiempo, pero los mercados se muestran nerviosos.

Sin embargo, eso no disuadió las entradas a los mercados de acciones.

Según los datos, los fondos de acciones globales atrajeron inversiones por US$ 8,840 millones, un aumento del 46% con respecto a la semana anterior, ya que las acciones subieron luego de que los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos reafirmaron una postura de política monetaria.

Los fondos de renta variable estadounidenses recibieron US$ 2,870 millones, mientras que los fondos de renta variable europeos y los fondos de renta variable asiáticos obtuvieron US$ 2,470 millones y US$ 1,000 millones, respectivamente.

Los datos que muestran que el crecimiento empresarial de la zona euro se aceleró a su ritmo más rápido en más de tres años en mayo también impulsaron la confianza.

Entre los fondos del sector de acciones, los fondos tecnológicos recibieron flujos por valor de US$ 546 millones después de tres semanas consecutivas de salidas, mientras que los fondos del sector financiero enfrentaron su primera salida en 16 semanas, golpeados por una disminución en los rendimientos de los bonos. Mientras tanto, los fondos de bonos globales también recibieron entradas por valor de US$ 8,250 millones, un aumento de 26% con respecto a la semana anterior.

Entre las materias primas, los fondos de metales preciosos registraron compras netas por valor de US$ 1,370 millones, las más altas en 16 semanas, ya que los precios del oro subieron a un máximo de 4 meses y medio esta semana.

Un análisis de 23,865 fondos de mercados emergentes mostró que los fondos de acciones tuvieron salidas netas por valor de US$ 463 millones, mientras que los fondos de bonos tuvieron entradas por valor de US$ 420 millones, después de las salidas de la semana anterior.