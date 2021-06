El fondo soberano de inversiones de Dubái anunció que sufrió una pérdida de US$ 5,100 millones el año pasado, reflejo del impacto que ha tenido la pandemia del coronavirus en su vasto portafolio de activos y de la incertidumbre en torno a su recuperación económica.

La Corporación de Inversiones de Dubái reportó ingresos de US$ 37,000 millones en el 2020, una caída de más de 40% comparado con el año anterior.

Es la primera pérdida en varios años para la rama de inversiones del gobierno de Dubái, que posee una amplia gama de propiedades, como la aerolínea más grande del Medio Oriente —Emirates— y la firma constructora Emaar Properties, que construyó la Torre Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. La empresa logró ganancias de US$ 4,900 millones en el 2019.

Al reportar la pérdida, el conglomerado citó los efectos graves de la pandemia en los viajes, el sector hotelero, las ventas minoristas y el sector de bienes raíces, sectores que han estado detrás del desarrollo de Dubái, ciudad que exhibe hoteles lujosos y centros comerciales colosales.

El desempeño del conglomerado, que agrupa a unas 40 propiedades, es considerado un barómetro de la ciudad en general.

Las pocas ganancias logradas el año pasado vinieron de los servicios financieros como Emirates NBD, uno de los bancos más grandes de Emiratos Árabes Unidos.

El reporte surge una semana después de que la aerolínea Emirates registró una asombrosa pérdida de US$ 5,500 millones en el 2020, su primera pérdida en tres décadas, en momentos en que el sector de viajes sufre una contracción inédita.

El gobierno de Dubái inyectó US$ 3,100 millones a la aerolínea cuando ésta reportó una disminución de 66% en sus ingresos, prueba de la importancia que tiene Emirates Air para Dubái, una ciudad-estado futurista entre Europa y Asia, fundada con base en la promesa de la globalización. Como punto de comparación, en el año fiscal 2015-2016, Emirates obtuvo ganancias de US$ 1,900 millones, un récord que no ha repetido.

En su comunicado, el conglomerado menciona varios obstáculos que enfrentó en el 2020, desde la cancelación de vuelos hasta los precios bajos del petróleo. Si bien Dubái no tiene tanta riqueza petrolera como la capital Abu Dabi, su economía se basa en los petrodólares.