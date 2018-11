Fondo de cobertura de EE.UU. asume control de diarios británicos

La adquisición de Johnston Press Plc por parte de un fondo de cobertura de Nueva York marca un giro inusual en el largo declive del periodismo británico.

De hecho, sigue un patrón que se ha desarrollado durante años en Estados Unidos, donde los fondos de cobertura se han convertido en los nuevos barones de los periódicos, adquiriendo cientos de servicios de información locales y reduciendo los costos a medida que cae la circulación.

Los críticos los acusan de capitalismo buitre, con salas de redacción hambrientas de inversiones para sacarles dinero y acelerar su desaparición. Los nuevos propietarios dicen que los ahorros de costos son vitales para que el periodismo regional sobreviva.

Tenedores de bonos de Johnston Press liderados por GoldenTree Asset Management asumieron este fin de semana el control del editor del periódico nacional "i" y otras 200 publicaciones, entre ellas The Scotsman y The Yorkshire Post, después de que no pudo encontrar un comprador.

Los aliados de GoldenTree incluyen otros dos fondos de cobertura estadounidenses –Carval Investors y Benefit Street–, según personas familiarizadas con el asunto, quienes pidieron no ser identificadas por tratarse de un asunto privado. No fue posible contactar inmediatamente a ninguno de los tres fondos fuera del horario de oficina de EE.UU.

Johnston Press, que originalmente era una imprenta familiar escocesa que incursionó en losperiódicos en 1846, se vio afectada por adquisiciones financiadas con deuda a principios de la década de 2000 y la aparición de anuncios clasificados y noticias en línea.

El acuerdo del fin de semana reducirá la deuda de 220 millones de libras (US$282 millones) de Johnston en un 60% e incluye 35 millones de libras en nuevos fondos. Un nuevo holding controlado por los tenedores de bonos dijo que salvaguardaría el futuro de la compañía y preservaría los empleos. Los bonos se cotizan a unos 55 peniques en la libra, según datos compilados por Bloomberg.

Johnston Press tiene alrededor de 2,100 empleados, que pueden terminar con pagos de pensiones más bajos si la compañía logra transferir su plan de jubilación a un fondo estatal de protección de pensiones.

En EE.UU., fondos de cobertura como Alden Global Capital LLC y Chatham Asset Management LLC compraron participaciones en grupos de periódicos que aún eran empresas en funcionamiento. Despidos y reducciones de costos han mejorado la rentabilidad, a la vez que han generado la molestia y protestas del personal.

Pero GoldenTree tendrá que encontrar formas de reducir los costos de Johnston Press que no se les ocurrieron a los inversionistas activistas Custos Group AS y Crystal Amber Fund Ltd., que estaban entre los principales accionistas que fueron eliminados por el acuerdo de este fin de semana.