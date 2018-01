Firma de inversor próximo a Trump amasa millones de dólares en bitcoines

La firma del inversor Peter Thiel, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos y próximo al presidente Donald Trump, ha amasado cientos de millones de dólares en bitcoines durante el último año tras el meteórico ascenso de esa criptomoneda, informó The Wall Street Journal.

Founders Fund, empresa de capital riesgo de la que es cofundador, compró entre US$ 15 millones y US$ 20 millones en bitcóin el año pasado y comunicó a sus inversores que el valor de esa apuesta se traduce ahora en cientos de millones de dólares, según indicaron al diario fuentes cercanas al asunto, que no especifican fechas ni montante.

La inversión se hizo desde varios de los fondos de inversión más nuevos de la firma, entre ellos uno que comenzó sus operaciones a mitad del año pasado y apostó desde el primer momento por el bitcóin, que a lo largo de los últimos 12 meses ha pasado de cotizar de unos US$ 1,000 hasta los US$ 14,000.

La decisión de comprar esa criptomoneda, una apuesta poco frecuente entre grandes firmas de inversión debido a su escepticismo y al miedo a las pérdidas, fue tomada por el propio Thiel junto a otros socios, y las operaciones comenzaron antes de que alcanzara alta volatilidad, dijeron las fuentes al WSJ.

Thiel y su firma son conocidos por haber hecho inversiones tempranas, que pueden tardar años en dar resultados, en compañías como Facebook, de la que es miembro del consejo de administración.

El millonario inversor es cofundador de la plataforma de pagos digitales PayPal y en el ámbito del capital riesgo ha cosechado éxitos con Founders en Silicon Valley, donde tiene más de US$ 3,000 millones bajo gestión y participa en más de un centenar de compañías, como Airbnb, SpaceX o Lyft.

Aunque recientemente ha invertido en fondos de alto riesgo centrados en hacer fluir dinero hacia empresas de "blockchain", tecnología en la que se basan muchas criptomonedas, Founders "parece romper con su tradición inversora" apostando directamente por el bitcóin, señala el diario.

La inversión de Founders por el bitcóin ya se estima como la más valiosa de su nuevo fondo de riesgo de US$ 1,300 millones, si bien es cierto que todavía no ha realizado muchas otras compras, recoge el WSJ.

Por otra parte, la firma ha advertido a sus inversores que el bitcóin comparte un peligro potencial con otras inversiones de riesgo: que puede que al final no valga nada, o se quede cerca de no valer nada.

Thiel ha sido un defensor de Trump desde que el magnate entró en política: lo apoyó en la campaña electoral y en diciembre del 2016 tuvo un papel relevante en la reunión que el ya presidente electo mantuvo con gurúes tecnológicos, entre ellos los directivos de Apple, Microsoft o Alphabet.