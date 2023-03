El club busca reducir el tamaño total de la colocación, que tendría una calificación BBB, más baja de lo que buscaba inicialmente, en medio de un tibio apetito por parte de los inversionistas, dijeron las personas, que pidieron no ser nombradas porque el asunto no es público. Aún no se ha tomado una decisión final, pero el club también podría optar por apegarse al plan original, que tenía vencimientos más largos y se esperaba que Kroll Bond Rating Agency le otorgara la calificación BBB+.

La medida del club se produce en medio de un escándalo por los pagos realizados a un exvicepresidente del comité de árbitros de la federación española de fútbol durante casi 20 años. El escándalo ha entorpecido el intento del Barcelona de hacer la colocación, informó el diario local Cinco Días.

Un portavoz del club se negó a comentar. Barcelona anteriormente dijo que había pagado a una empresa, vinculada al árbitro, por trabajos de consultoría.

Bloomberg News informó que el club había buscado inicialmente recaudar €1,500 millones. La emisión se estructuró en tres tramos de bonos sénior de €500 millones con vencimiento en 2032, 2045 y 2052.

Con las nuevas condiciones, Barcelona reducirá el importe a €1,300 millones, con vencimientos en 2028 y 2047. También está en conversaciones con los bancos para conseguir un préstamo por los €200 millones restantes, según Cinco Días. Se prevé que el club revele sus planes finales de colocación a finales de mes.

El equipo planea renovar su icónico estadio Spotify Camp Nou como parte de un proyecto más amplio conocido como Espai Barca.