Facebook: usuarios reportan caída masiva de la red social

Los usuarios de Facebook reportaron una caída masiva de la red social durante la tarde del lunes. A través de Twitter, los cibernautas expresaron su malestar ante esta última falla.

La caída se produjo minutos antes de las 13:00 horas, pero poco antes del mediodía, varios usuarios indicaban en Twitter que ya experimentaban algunos errores al intentar navegar por Facebook.

En la red de microblogging, varios cibernautas mostraron imágenes con el mensaje que aparecía cuando intentaban ingresar a Facebook: "Sorry, something went wrong".

Hasta el momento la empresa de Mark Zuckerberg no emitió ningún comunicado oficial respecto a la caída.