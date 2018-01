Facebook: Superposición "insignificante" entre Rusia y Trump

Facebook dijo a un panel del Senado de Estados Unidos que detectó "solo lo que parece ser una superposición insignificante" entre el objetivo de anuncios y el contenido promovido por un grupo ruso pro-Kremlin y por la campaña presidencial de Donald Trump

La compañía de redes sociales dijo que "no cree estar en condiciones de confirmar o refutar las acusaciones de posible colusión" entre Rusia y la campaña de Trump, como parte de una respuesta por escrito a las preguntas del Comité de Inteligencia del Senado publicada el jueves por la tarde por el panel.



Facebook no entró en más detalles, diciendo que estaba dispuesta a programar una reunión con personal del Senado para analizar el asunto.

Las declaraciones van más allá de lo que la compañía le dijo al Congreso durante las audiencias públicas del 1 de noviembre como parte de las investigaciones sobre la intromisión rusa en las elecciones estadounidenses.



En ese momento, el abogado general de Facebook, Colin Stretch, dijo: "No hemos visto una superposición en el objetivo, que era relativamente rudimentario, utilizada en la publicidad que se divulgó ni en ningún otro anunciante del sitio, incluida la campaña de Trump".

En respuestas al panel del Senado, Facebook, Twitter Inc. y Google, de Alphabet Inc., defendieron sus esfuerzos por combatir el contenido malicioso en sus redes y anunciaron nuevos esfuerzos de divulgación para contenido relacionado con elecciones, los que deberían estar operativos para las elecciones legislativas de 2018.

Es improbable que las respuestas de la compañía aplaquen las preocupaciones de los legisladores de que las compañías no hayan encontrado todo el abuso de sus redes por parte de los rusos o que hayan tomado medidas suficientes para evitar acciones futuras.



Facebook dijo que no tiene evidencia de que la Agencia de Investigación de Internet de Rusia, que difunde anuncios y noticias falsas, haya concentrado sus esfuerzos en los datos de registro de votantes de EE.UU.

Su objetivo era "relativamente rudimentario, apuntando a amplias ubicaciones e intereses", dijo la compañía. Cualquier ingreso que Facebook obtuviera a partir de los anuncios publicados por la mencionada agencia rusa fue "poco importante", agregó, destacando que estaba contribuyendo con cientos de miles de dólares al Proyecto de Defensa de la Democracia Digital.

Facebook dijo además que la rusa Agencia de Investigación de Internet organizó 129 eventos en el mundo real, que aproximadamente 338,300 personas vieron, de las cuales, 62,500 dijeron que planeaban asistir.



Facebook dijo que, en algunos casos, su algoritmo recomendaba automáticamente que las personas vieran, siguieran o se unieran a las páginas vinculadas a los rusos, porque la empresa no estaba consciente de que no eran legítimas.



Twitter y Google no abordaron la posibilidad de superposición entre la Agencia de Investigación de Internet respaldada por Rusia y la campaña de Trump en sus últimas respuestas.

No obstante, Twitter dijo que no estaba al tanto de "ningún intento específico patrocinado por un Estado por interferir en ninguna elección estadounidense en 2017, incluidas las elecciones para gobernador de Virginia y Nueva Jersey".

Twitter dijo que no podía monitorear todos los tuits publicados en relación con eventos en tiempo real, pero que dedicó casi la totalidad de los equipos de ingeniería, productos y diseño a abordar automatizaciones, robots y otras actividades coordinadas de carácter malicioso a principios de 2017.



Sus sistemas automatizados se complementan con revisiones internas y manuales realizadas por empleados de Twitter, dijo la compañía.

"Estamos comprometidos a abordar la propagación de desinformación en nuestra plataforma, y a evitar futuros intentos de interferir en las elecciones estadounidenses, pero reconocemos que el spam y la automatización maliciosa no se limitan al contenido político y pueden socavar la experiencia positiva del usuario que tratamos de ofrecer independientemente del contenido ", dijo la compañía.

Google dijo a los investigadores del Senado que está trabajando en una "mayor transparencia" para las noticias en sus resultados de búsqueda, lo que incluye etiquetar las fuentes que reciben financiamiento de gobiernos.



RT y Sputnik, importantes editores que cuentan con financiación del gobierno ruso, ahora están etiquetados en la búsqueda, dijo la compañía.



Google también indicó que planea aplicar las mismas divulgaciones en YouTube, su sitio masivo de videos, aunque no ofreció detalles.

Facebook dijo que no tiene ningún problema con que RT y Sputnik mantengan páginas en Facebook y usen sus herramientas publicitarias, siempre y cuando cumplan con las políticas de la compañía y las leyes locales.

También se le preguntó a Facebook cuánto contenido de noticias en su sitio era "híperpartidista".



"Definir lo que es híperpartidista es difícil y controvertido, y no tenemos una estimación", dijo la compañía. "No hemos llevado a cabo ningún estudio formal sobre cómo se difunde ese contenido en la plataforma".