Facebook: Fiscales Nueva York y Massachusetts exigen datos sobre filtración

Los fiscales generales de Nueva York y Massachusetts exigieron hoy a Facebook que provea información sobre la transferencia de datos de sus usuarios a Cambridge Analytica, que presuntamente la usó para influir en la campaña electoral de Donald Trump.

"Los consumidores tienen derecho a saber cómo es usada su información y compañías como Facebook tienen una responsabilidad fundamental de proteger la información personal de sus usuarios", indicó en un comunicado el fiscal de Nueva York , Eric Schneiderman.



Schneiderman aseguró además que la carta es el primer paso de una investigación que emprenderá conjuntamente con la fiscal de Massachusetts, Maura Healey.



El fin de semana se conoció de que la consultora Cambridge Analytica obtuvo en 2014 la información de los usuarios y la usó para construir un programa informático destinado a predecir las decisiones de los votantes e influir en ellas, tras ser publicado por los diarios The London Observer y The New York Times .



Acto seguido, Facebook aseguró que está investigando esa filtración de datos provocada por la empresa británica y que presuntamente manipuló la información de más de 50 millones de usuarios de la red social.



"Los neoyorquinos merecen respuestas, y si alguna compañía o individuo viola la ley, los haremos responsables", afirmó el fiscal de Nueva York en el comunicado.



Se conoció hoy además que la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. (FTC, en inglés) investiga si Facebook violó los términos de su contrato de consentimiento, establecido en 2011, al proveer datos de sus usuarios a la compañía británica.