Expresidente Varela es denunciado ante Fiscalía de Panamá por caso Odebrecht

El expresidente panameño Juan Carlos Varela (2014-2019) fue denunciado este miércoles ante el Ministerio Público por dos abogados por los delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado, entre otros, por su supuesta vinculación con el caso Odebrecht.



La denuncia fue presentada por los abogados Miguel Antonio Bernal, exprecandidato presidencial independiente, y Sidney Sittón, miembro del equipo de defensa del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), en detención provisional domiciliaria mientras es enjuiciado por un caso de supuesto peculado y escuchas ilegales.



En la acusación, los abogados piden la "aprehensión o incautación de los dineros, títulos valores, bienes o activos depositados o administrados en relación a la lista suministrada de personas naturales y jurídicas y se decrete el impedimento de salida del país" a Varela.



" Nosotros recurrimos al derecho que nos asiste como ciudadanos y que nos dan las leyes de este país para ver si se investiga finalmente al señor Varela por todas sus participaciones" en el caso de los sobornos de la multinacional brasileña, dijo Bernal a periodista.

La denuncia interpuesta ante la Fiscalía Metropolitana, Sección de Atención Primaria, acusa al expresidente de los delitos de blanqueo de capitales, delincuencia organizada, asociación ilítica, corrupción de servidores públicos y enriquecimiento injustificado.



" En Perú, Ecuador, México, Guatemala, Estados Unidos, España (...) en todas partes hay investigados por Odebrecht y cada vez encuentran más pruebas. El expresidente de Perú lo acaban de extraditar, y acá en Panamá no hay nadie. Absolutamente nadie está sometido a la ley por todas las cosas que practicó Odebrecht", recalcó el abogado panameño.

Varela reconoció en el 2017 que su campaña por la Vicepresidencia del país, en 2009, recibió aportes de Odebrecht a través de una tercera persona, y volvió a recalcar que las donaciones políticas "no son sobornos" ni constituyen un delito.



Para Bernal, este hecho fue "la excusa o pretexto que ha servido como parte del encubrimiento". Sin embargo, opina que "este señor quiere poner en esos términos todos los sinónimos de donación, pero eso en español y en Panamá se llama coima".



Además, el abogado agregó que solicitan la comparecencia de Carlos Ho, exdirector de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas (Mop), investigados por los sobornos pagados a Odebrecht, para que se ratifique en su declaración.



El escándalo de Odebrecht estalló en diciembre de 2016, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos desveló que la constructora pagó cerca de US$ 788 millones en sobornos en una docena de países latinoamericanos, de los cuales US$ 59 millones fueron en Panamá.



La Justicia panameña validó un año después el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y Odebrecht, que incluye el pago de una multa de US$ 220 millones y el archivo del caso en Panamá contra la empresa y sus antiguos directivos en el país por haber colaborado en las investigaciones.



Por el caso Odebrecht, que está bajo secreto de sumario, hay más de 80 imputados en Panamá, entre ellos dos hijos de Martinelli, quien denuncia ser un perseguido político del también expresidente Varela.



La Fiscalía ha pedido al Supremo panameño le conceda una prórroga para seguir investigando el caso, luego de que un tribunal ordinario se la denegara en mayo pasado por considerar que el plazo legal había llegado a su fin.