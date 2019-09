Las exportaciones colombianas de aguacate (palta) crecieron 37.6% durante el primer semestre de este año en comparación con el mismo periodo del 2018, lo que significó ventas por US$ 52.9 millones, informaron fuentes oficiales.

ProColombia, entidad encargada de promover el turismo, la inversión extranjera, la exportaciones no minero-energéticas y la imagen del país, señaló en un comunicado que los principales destinos fueron los Países Bajos, Reino Unido, España y Bélgica.

En este último país las exportaciones tuvieron un salto de 143.5%, llegando a ventas por más de US$ 5 millones.

La presidenta de ProColombia, Flavia Santoro, celebró el “aumento significativo” de las ventas de aguacate y destacó los departamentos de Antioquia, Risaralda, Valle del Cauca y Caldas por ser “protagonistas” y saber “aprovechar los mercados con los que tenemos acuerdos comerciales vigentes”.

Entre enero y junio de este año, Antioquia lideró las ventas al llegar a US$ 27 millones, con un crecimiento del 20.7%; seguido por Risaralda, con US$ 17.5 millones (88.6%), y Valle del Cauca, con US$ 3.8 millones (0.2%).

De igual forma, Bogotá alcanzó en el mismo periodo exportaciones por US$ 2.6 millones (82.6%), mientras que Caldas llegó a US$ 470,505 (605%).

Santoro agregó que el consumo a nivel mundial aumenta 3%, por lo que considera existe un espacio "para crecer en ventas a Estados Unidos", el principal importador del mercado con una participación de 41%.

A este país se suma la Unión Europea, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Singapur.

"Estamos a la espera de la admisibilidad en China y Corea del Sur, mientras que gracias a la estrategia de diplomacia sanitaria del Gobierno ya abrimos las puertas en el mercado japonés", agregó la presidenta de ProColombia.

Para alcanzar estas cifras, un punto clave ha sido la inversión extranjera en el campo colombiano, pues el país cuenta con un potencial de 200,000 hectáreas para cultivar aguacate, según datos de la entidad.

"Cultivo que despierta el interés de empresarios nacionales e inversionistas del mundo que encuentran en el país una locación rentable y competitiva, además de una plataforma exportadora para llegar a terceros mercados", agregó ProColombia en el comunicado.

A modo de ejemplo la entidad mencionó que la estadounidense Greenfruit Avocado invertirá en aproximadamente 300 hectáreas para sembrar aguacate en las poblaciones de Trujillo y Bolívar en el departamento del Valle del Cauca.

De igual forma, la peruana Camposol tiene como objetivo producir cerca de 40,000 toneladas de aguacate en Colombia al año 2025.

“A estas empresas se suman también Rans Korea, que realizó una inversión cercana al US$ 1 millón en el 2017, para la apertura de una oficina en Bogotá y la adquisición de una máquina de vapor para procesar pitahaya de exportación, garantizando el acceso del fruto al mercado coreano y japonés”, concluyó.