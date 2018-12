Explosión demográfica vuelve pesadilla alquilar en Toronto

Debbie Ross tiene las mismas probabilidades de conseguir un apartamento asequible en Toronto que las que tiene de acertar en su apuesta al ganador del Derby de Kentucky.

Ross espera ganar uno de los 75 apartamentos de alquiler en una lotería administrada por la agencia de vivienda pública de la ciudad. Compite con otras 3,779 personas, por lo que las probabilidades de ganar son solo de 50:1, pero cree que esa es una posibilidad igual a la de encontrar un lugar para vivir.

Sin posibilidad de comprarse una vivienda debido a sus altos precios, Ross ahora está siendo excluida del mercado de alquileres ya que la mayor explosión demográfica del país desde 1957 ha disparado los precios en la ciudad más grande de Canadá.

La trabajadora de oficina desempleada de 56 años paga 1,026 dólares canadienses (US$ 776) por su apartamento de una habitación. Sus ahorros y seguro de desempleo se están agotando y ha estado buscando un lugar más barato, pero las unidades que estaban en su rango de precios hace solo unos años casi se han duplicado en valor.

"Es muy estresante y sufro de palpitaciones y ansiedad", dijo Ross desde su apartamento en el piso 24, donde las plantas colgantes y los cojines brillantes crean un refugio en un edificio sucio en constante combate con las plagas.

Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restringió las políticas migratorias y amplió la retórica contra la inmigración, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, adoptó un enfoque más acogedor. Canadá recibió un récord de 413,000 personas desde el extranjero en el año al 1 de julio, lo que elevó el crecimiento de la población a 1.4%, el más rápido del Grupo de los Siete.

Casi 100,000 de esos inmigrantes llegaron a Toronto el año pasado, incluidos los solicitantes de refugio, un aumento de estudiantes internacionales y trabajadores detrás de los miles de nuevos empleos de alta tecnología en compañías como Uber Technologies Inc. y Microsoft Corp.

Sume a esto a quienes no cumplen con las regulaciones hipotecarias más estrictas después de que los precios de las viviendas subieron un 60% en los últimos cinco años. Se ha producido una guerra total de alquileres.

La oferta no está comenzando a mejorar. Los apartamentos terminados se acercan a un mínimo de cinco años de aproximadamente 10,000 unidades, de acuerdo con Altus Group Ltd. Y solo se han construido aproximadamente 60 edificios de alquiler diseñados para este fin desde el 2005, que han traído al mercado 11,620 unidades, mientras que la ciudad ha estado creando una necesidad de aproximadamente 17,000 hogares para renta al año, según la firma de investigación de propiedades Urbanation Inc.

El resultado ha sido un exorbitante aumento de los precios. Las rentas de los apartamentos aumentaron un 7.6% a un promedio de 2,385 dólares canadienses en el tercer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior, y subieron un 17% para las nuevas unidades construidas con este fin, según datos de Urbanation. Mientras tanto, la tasa de apartamentos desocupados es de alrededor del 0.5%.

Los legisladores municipales y provinciales están comenzando a despertar a la creciente crisis de asequibilidad.

En una elección dominada por el tema de la vivienda el mes pasado, el alcalde John Tory se comprometió a traer 40,000 unidades de alquiler asequibles a la ciudad durante la próxima década, ofreciendo terrenos de la ciudad, incentivos en efectivo y cancelar o diferir los cargos e impuestos de desarrollo.

Mientras tanto, Toronto necesita ser más creativo para ampliar los tipos de viviendas disponibles, dijo Richard Florida, profesor de la Universidad de Toronto. Las empresas podrían centrarse en viviendas que utilicen madera pretratada o construcción modular, alternativas de construcción de viviendas más rápidas y más económicas.

"Todo el mundo se está quedando fuera del mercado por precio", dijo. "Mis estudiantes de Rotman School of Management de la Universidad de Toronto, que van a ser algunos de los estudiantes de negocios más exitosos de Canadá, ahora dicen que es dudoso que alguna vez puedan comprar una vivienda unifamiliar".