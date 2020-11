La Comisión Europea prevé adoptar este miércoles, y firmar en los próximos días, el acuerdo con las empresas Pfizer y BioNTech para suministrar 300 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 que están desarrollando, después de conocerse este lunes que tiene una efectividad del 90 %.

“Hemos concluido las negociaciones y nuestro objetivo es que el contrato sea firmado en los próximos días. Será adoptado posiblemente mañana en el colegio (de comisarios)”, dijo la comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, en una entrevista con varias agencias de noticias.

Una vez que la Comisión Europea dé luz verde, los Estados miembros tienen cinco días para decidir si participan en el contrato y, solo superado este trámite, se finaliza y firma el acuerdo. “Hasta hora todo el mundo ha optado por participar, pero no es obligatorio. La firma como tal no tendrá lugar mañana. Primero lo adoptamos y luego esperamos a la decisión de los Estados miembros”, explicó Kyriakides.

Ello mientras los ensayos clínicos de la vacuna de la farmacéutica china Sinovac en Brasil se han suspendido por un “evento adverso grave”, sin que se hayan dado más detalles.

-Reino Unido-

La Sanidad británica planea establecer clínicas que estarán abiertas los siete días de la semana para proceder a vacunar a la población contra el COVID-19, según indicó este martes la Asociación Médica Británica.

Estos planes se conocieron después de que la farmacéutica Pfizer informase el lunes de que su vacuna contra el coronavirus es un 90 % efectiva y que solicitará la aprobación a las autoridades reguladoras para que se pueda empezar el proceso de vacunación.

El Reino Unido tiene comprometidas cuarenta millones de dosis de la vacuna de esa farmacéutica estadounidense. La disponibilidad de la vacuna será en un principio limitada, dado que pocas dosis estarán disponibles antes de estas navidades, pero la idea de las autoridades británicas es que la vacunación masiva sea a principios de 2021.

El Reino Unido comunicó este lunes 194 nuevas muertes por COVID-19 en veinticuatro horas, hasta un total de 49,238 decesos desde el inicio de la pandemia, y 21,350 contagios.

-España-

España calcula que dispondrá de 20 millones de dosis de vacunas de la farmacéutica Pfizer, que inmunizarían a 10 millones de personas desde finales de año o principios de 2021, de manera gratuita, anunció este martes el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Illa, en una entrevista en la televisión pública española, aseguró que confía en que a principios de mayo de 2021 esté vacunada una “población relevante” en el país.

Según datos de ayer, España registró 52,386 nuevos casos de coronavirus respecto a los datos facilitados el viernes, 4,441 en las últimas 24 horas y 512 fallecidos más en relación al mismo día. La cifra total de los contagios desde el inicio de la pandemia asciende a 1′381,218, y la de muertos a 39,345.

-Bélgica-

Bélgica podrá hacer 100,000 análisis diarios sobre coronavirus a partir de finales de noviembre o principios de diciembre, aseguró a Efe Laurent Gillet, científico del laboratorio de la Universidad de Lieja, institución que ha desarrollado los test automatizados para la detección del COVID.

Aunque Bélgica ya es el país que realiza un mayor número de pruebas por habitante -entre 30,000 y 40,000 test al día- es, al mismo tiempo, el país que presenta una mayor tasa de contagio en Europa, con una incidencia acumulada sobre 100.000 personas en los últimos 14 días de 1,538 nuevos casos.

“Los test no son la única respuesta al virus, como tampoco lo es la vacuna”, afirma el científico belga, que insiste en que los test “por sí solos no pondrán fin” a la crisis. En este sentido, el científico belga celebra la llegada de la vacuna contra el virus, pero advierte que la lucha contra la pandemia “no termina aquí” y recuerda que aún falta “incrementar el número de test y los antivirales” para combatirla mejor.

El anuncio de la farmacéutica estadounidense Pfizer y la empresa alemana BionTech de que su vacuna es “eficaz en un 90 %” contra el coronavirus es una “buena noticia”, reconoce Gillet, pero no suficiente para aplacar la crisis.

-Italia-

El Instituto de Sanidad italiano (ISS) afirmó que existe la posibilidad de una epidemia incontrolada en todo el territorio si continúa el aumento de los contagios y la saturación de los hospitales, en su último informe sobre el estado de la pandemia.

Por otra parte, el Gobierno incluyó a otras cinco regiones en la zona naranja, que incluye nuevas restricciones, y en las próximas horas se tomará una decisión sobre Campania, cuya capital es Nápoles, y cuyos administradores han pedido ser incluidos en la zona roja. Además, algunos medios de comunicación adelantan hoy que el Gobierno estaría pensando en un confinamiento nacional si no bajan los contagios en los próximos días.

El ISS subraya el empeoramiento de la situación epidemiológica en todas las regiones y sobre todo destaca Lombardía con un índice Rt de contagio de 2.08, seguida por Basilicata con un Rt de 1,99 y Piamonte con 1.97.

El Instituto recomienda “una drástica reducción de las interacciones físicas entre las personas con el fin de aliviar la presión sobre los servicios sanitarios. Es fundamental que la población evite todas las ocasiones de contacto con personas ajenas a su hogar que no sean estrictamente necesarias y quedarse en casa el mayor tiempo posible”.

-Alemania-

El ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn, ya había anticipado por la mañana el inminente acuerdo europeo con Pfizer y BioNtech, mientras en su país se han registrado 15,332 nuevos contagios con coronavirus y 154 víctimas mortales en las últimas 24 horas, según datos del Instituto Robert Koch de virología actualizados la medianoche del lunes. Los positivos contabilizados desde que se dio a conocer el primer contagio en el país a finales de enero ascienden a 687,200, con 11,506 víctimas mortales.

En el conjunto de Alemania, la incidencia acumulada en los últimos siete días se situaba el lunes en 139 casos por cada 100,000 habitantes. El factor de reproducción (R) que toma en consideración las infecciones en un intervalo de siete días respecto a los siete anteriores, y que refleja la evolución de contagios de hace 8 a 16 días, se sitúa en 0.98.

Un valor de 1 implica que un infectado contagia de media a otra persona.

-República Checa-

La República Checa ha registrado 6,048 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, la cifra más baja desde el 12 de octubre, informó hoy el Ministerio de Sanidad.

El número de positivos activos asciende a casi 155,000. A pesar de la tendencia descendente de los contagios, Chequia se mantiene a la cabeza en la clasificación europea en tasa acumulada de contagios, con 1,472 por 100,000 habitantes, por delante de Luxemburgo y Bélgica.

Desde mediados de octubre permanecen cerradas escuelas, bares, restaurantes y lugares de ocio, y el país sigue en estado de emergencia hasta el 20 de noviembre. Desde el 19 de octubre venían falleciendo diariamente más de 100 personas, con un máximo de 208 personas el pasado 4 de noviembre.

-Portugal-

Portugal, que está en estado de emergencia, volvió a marcar este lunes un máximo de decesos en una jornada: 63 fallecidos, dejando el balance total de óbitos por el coronavirus en 2,959. Además, sumó 4,096 contagios y el número total de positivos desde marzo asciende a 183,420, de los cuales más de 78,000 están activos, una cifra récord.

Portugal entró este lunes en estado de emergencia por primera vez en esta segunda ola -ya estuvo vigente entre el 19 de marzo y el 2 de mayo- que conlleva nuevas medidas para frenar los contagios. Desde ayer, 121 municipios del país, que aglutinan al 70% de la población e incluyen a Lisboa y Oporto, tienen toque de queda entre las 23.00 y las 05.00 horas de lunes a viernes.

Los fines de semana, el toque de queda es entre las 13.00 y las 05.00 horas, con varias excepciones como ir a trabajar, al médico, a la farmacia, asistir a un familiar enfermo, pasear a mascotas o dar un paseo cerca del domicilio.

-Bulgaria-

Un total de 106 personas han muerto en Bulgaria en las últimas 24 horas debido al COVID-19, el número más alto desde que comenzó la pandemia. El dato de nuevos infectados 3,816, está cerca del máximo de 4,000 marcado la semana pasada, cuando el número de fallecidos diarios era menos de la mitad que ahora.

El Gobierno ha anunciado nuevas medidas, como el cierre total de discotecas y clubes nocturnos, y de los bares y restaurantes a partir de las 23.00 horas. Los universitarios y los escolares mayores de 14 años llevan ya desde el 27 de octubre con clases telemáticas y para el resto se establece esa medida cuando en una clase hay más de un 20% de alumnos infectados.

-Rumanía-

Las autoridades rumanas anunciaron este martes la muerte, durante las pasadas 24 horas, de 177 personas que habían sido previamente diagnosticadas con la covid, lo que supone un nuevo récord de fallecimientos en un solo día. En ese mismo parte oficial, el Gobierno rumano comunicó 7,304 nuevos casos en las pasadas 24 horas. Hasta el momento se han diagnosticado en Rumanía 314,295 casos de COVID y un total de 8,186 personas han fallecido tras contraer la enfermedad.

Este récord de muerte se conoce después de que entrara en vigor el lunes el toque de queda, de las 23.00 a las 05.00 horas, durante 30 días para evitar fiestas en domicilios particulares, consideradas uno de los vectores del repunte de los contagios que el país registra desde principios de octubre.

Pese al empeoramiento de las cifras, las autoridades rumanas no se plantean por el momento volver al confinamiento total, y apuestan por celebrar elecciones legislativas, como estaba previsto, el próximo 6 de diciembre.