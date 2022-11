Gracias a los viajes intrarregionales, así como a los turistas estadounidenses que regresan en masa a sus destinos favoritos, Europa recibió al 68% de los 477 millones de llegadas internacionales del mundo entre enero y setiembre del 2022. Esto significa una recuperación del 81% de sus llegadas de turistas antes de que se desatara la pandemia.

La mayor parte del deseo reprimido de los viajeros de vacacionar en ciudades europeas o en las costas del Mediterráneo se manifestó en el tercer trimestre del año, según revelan los datos.

Es similar para las llegadas de turistas en todo el mundo: la mayor parte de la recuperación de los viajes internacionales tuvo lugar entre julio y setiembre. Eso es cuatro meses después del inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania y luego de una amplia flexibilización de los requisitos de entrada por primera vez desde marzo del 2020, que impulsó la confianza del consumidor en los viajes transatlánticos.

Siguiendo a Europa en la lista de las regiones del mundo con la recuperación más rápida este año, figuran Medio Oriente, África y América, que alcanzaron el 77%, el 63% y el 66% de los niveles del 2019 en septiembre, respectivamente.

Un puñado de países no europeos que han registrado nuevos récords en llegadas de turistas, más allá de los niveles del 2019, según la OMT, son Etiopía, Honduras, Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, El Salvador e Islandia.

Eso contrasta con Estados Unidos, donde los niveles de llegada de turistas extranjeros se mantuvieron en un 34% por debajo de los niveles anteriores al 2019 en septiembre. También es probable que unos siete millones de personas no visiten Estados Unidos el próximo año debido a retrasos extremos en el procesamiento de la visa de visitante, según la Asociación de Viajes de Estados Unidos.

Para fines de 2022, el organismo principal de turismo de la ONU prevé que, a nivel mundial, la industria de viajes alcanzará una recuperación del 65% de sus niveles previos a la pandemia, lo que generará aproximadamente entre US$ 1.2 billones a US$ 1.3 billones en ingresos por turismo, en camino hacia su récord de US$ 1.8 billones.

La recuperación continua del turismo aún puede ser desigual, pero va por buen camino mientras anhelamos explorar el mundo nuevamente a pesar de la inflación, la crisis energética y la recesión mundial que se avecina.