En Europa, los alimentos orgánicos están en auge de consumo, aunque prácticamente no los cultivan

Según un estudio presentado en la Feria Biofach en la ciudad de Núremberg (Alemania), el mercado global de alimentos orgánicos crecerás más del 14% entre 2017 y 2021, infuenciado en mayor medida por una creciente conciencia entre los consumidores sobre los beneficios que trae para la salud los alimentos bio.

Aunque se prevé el crecimiento del consumo de los productos orgánicos, en general, el porqué de sus consumos varía de un país a otro.

Según estudio de la organización alemana Bund Okologishe Lebensmitterlwirtschaft, Suiza encabeza el top de 10 países con el mayor consumo per cápita de alimentos orgánicos en el mundo en 2017, con un consumo que superó los 280 euros por persona en Suiza. Le sigue Dinamarca con un consumo de 278 euros por persona y Suecia con 237 euros por persona.

Según el listado, Austria y Estados Unidos son los dos siguientes países en comprar más productos orgánicos con 196 y 122 euros por persona respectivamente.

Según el informe los países que más producen alimentos ecológicos no son los que más los consumen y el ejemplo más claro es el de Suiza que prácticamente no los cultiva y es la nación que más gasto per cápita. Sin embargo, este top demuestra que los países de la Unión Europea dominaron el mercado mundial de consumo de alimentos ecológicos.