Hay quienes sostienen que el nombre de la prestigiosa liga de universidades -Ivy League en inglés- se refiere a las antiguas instituciones cubiertas de hojas de los Estados Unidos. Sin embargo, ¿qué posibilidad tienen, otras universidades de superar a este grupo ilustre? ¿Existe una nueva élite emergente con la posibilidad de desafiar el poder de estas exitosas universidades tradicionales?

Un artículo del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) señala que Times Higher Education (THE) ha identificado a un grupo de 53 “instituciones poderosas internacionales”, las cuales tienen la mejor oportunidad de alcanzar (e incluso superar) a las mejores del mundo.

Este grupo incluye universidades en 11 países de Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico. Incluye el Imperial College de Londres, la Universidad de Toronto y la Universidad Nacional de Singapur, pero es notable que más de la mitad de los lugares está en manos de instituciones estadounidenses.

Aquí mostramos cómo el científico de datos Billy Wong hizo esta lista: “Hicimos un mapeo de las citas de trabajos publicado y la reputación de las 980 universidades que aparecieron en las últimas clasificaciones académicas del THE en ocho disciplinas.

La clasificación reveló que mientras el grupo de “viejas estrellas”, tales como Oxbridge, Harvard y Princeton, tienen excelentes reputaciones y tienden a tener un gran desempeño en todas las disciplinas (particularmente las artes), un nuevo grupo de universidades, por lo general más jóvenes y con gran desempeño en las disciplinas científicas, está surgiendo.

Esto es lo que el THE llama instituciones poderosas, universidades cuyos resultados de investigación son excepcionales, pero que, en muchos casos no se ven reflejados en las calificaciones de reputación. No se equivoquen: estas universidades son buenas en lo que hacen, y si siguen funcionando bien, su reputación seguirá creciendo.

Medición del impacto

Así funcionan las 53 instituciones poderosas cuando se observa el impacto de citas basado en la cantidad de veces que un trabajo publicado por una universidad es citado por académicos de todo el mundo. Es una buena manera de juzgar el papel de las universidades en la difusión de nuevos conocimientos e ideas.

Las instituciones poderosas obtienen generalmente una puntuación más alta en la cantidad de citas de lo que se esperaría de las instituciones clasificadas en el mundo. En otras palabras, su trabajo se hace notar.

Cuando Ellie Bothwell del THE entrevistó a algunos de los líderes de las universidades poderosas internacionales, varios comentaron que tanto las facultades de medicina e investigación como las investigaciones interdisciplinarias habían logrado altas puntuaciones en temas clínicos y en citas de investigación.

Michael Spence, vicerrector de la Universidad de Sidney, dijo que esa institución había invertido mucho en la investigación multidisciplinaria a gran escala desde 2010, lo que atrajo a "investigadores muy encumbrados y muy citados".

Stephen K. Hashmi, vicepresidente de la Universidad de Heidelberg, dijo que alrededor de un sexto de los estudiantes de su universidad estaban a nivel de doctorado y apuntando a altos niveles de investigación básica.

Caroline Whitacre, vicepresidenta senior de investigación de la Universidad de Ohio, atribuyó el éxito de la institución en cuanto a citas a sus "puertas de enlace" en China, India y Brasil, lo que ha dado lugar a proyectos de investigación internacional, y a un programa universitario de 10 años destinado a contratar a 350 nuevos académicos para resolver "problemas globales".

Estas universidades significan negocios. Son innovadoras, realizan mucha investigación y han sido increíblemente exitosas en la construcción de fuertes redes académicas.

Las 53 de crecimiento rápido

Esta es la lista completa de las universidades que creemos que podrían, con el tiempo, convertirse en la nueva élite.