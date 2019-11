El exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg aún no ha confirmado si será o no candidato a las presidenciales del 2020, pero este viernes lanzó una campaña publicitaria contra el presidente estadounidense Donald Trump que costó US$ 100 millones.

El multimillonario, octava fortuna del mundo según la revista Forbes, confirmó el viernes en un tuit el lanzamiento de la campaña, anunciada inicialmente por su consejero Howard Wolfson al diario The New York Times.

"Este es uno de esos momentos en que precisamos a todo el mundo a bordo. Vamos a luchar directamente contra Trump", escribió.

Estas publicidades en línea, que no mencionan a Bloomberg sino que se concentran en la crítica a Trump, son difundidas en cuatro estados clave para ganar las presidenciales: Arizona, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, que podrían inclinarse tanto por los republicanos como por los demócratas en noviembre del 2020.

El exalcalde de 77 años dio estos últimos días varios pasos para convertirse en precandidato demócrata a las presidenciales, registrándose como candidato a las presidenciales en los estados de Alabama y Arkansas.

El martes aseguró estar "cerca" de adoptar una decisión definitiva.

Alcalde de Nueva York del 2002 al 2013, y con una fortuna personal valuada en más de US$ 50,000 millones, Bloomberg ya gastó otros US$ 100 millones para apoyar a candidatos demócratas a las elecciones de medio mandato en noviembre del 2018.

Su eventual candidatura sacudiría la carrera por la investidura demócrata, que cuenta ya con 18 candidatos, y ha despertado reacciones muy variadas.

Algunos estiman que el hecho de que es un empresario que amasó su propia fortuna y que es un adalid en la lucha contra el calentamiento climático lo convierten en la persona ideal para vencer a Trump.

Pero otros, sobre todo los demócratas situados más a la izquierda del espectro político, entre quienes se incluyen los precandidatos y senadores Elizabeth Warren o Bernie Sanders, creen que Bloomberg quiere presentarse porque le teme a las propuestas de implementar fuertes impuestos a los multimillonarios para reducir la desigualdad.