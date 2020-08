El número de infecciones de COVID-19 en España siguió aumentando, lo que provocó advertencias por parte de líderes empresariales sobre el costo para la economía si llegara a ser necesario imponer nuevas medidas de cuarentena.

Los nuevos casos aumentaron en 2,987 el viernes en comparación con 2,935 en el período anterior de 24 horas, dijo el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social el jueves en la noche. Fue el mayor recuento desde al menos el 25 de mayo, cuando el Gobierno cambió su metodología para reportar datos.

CEOE, el principal grupo de presión que representa al empresariado en España, advirtió el jueves que un segundo período de cuarentena tendría consecuencias catastróficas e instó al Gobierno a promover el uso de una nueva aplicación desarrollada por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad para rastrear los casos de COVID-19.

El viernes, el Gobierno anunció una serie de medidas que incluyen frenos al tabaquismo y bares, y cerrar clubes nocturnos para contener la propagación del virus.

CEOE dice en el comunicado que la economía española se encuentra en una situación en la que no puede manejar un brote similar al de marzo, que significaría una nueva cuarentena y la posterior parálisis de la actividad.

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias de Sanidad, dijo el jueves que, si bien el Gobierno hará lo que sea necesario para controlar el virus, no tenía conocimiento de ningún plan sobre nuevas órdenes de cuarentena.

Restricciones

España aplicó una de las restricciones de movilidad más estrictas en Europa cuando el virus llegó por primera vez en marzo. Su impacto se reflejó en datos que mostraron que la economía tuvo una contracción de 18,5% en el segundo trimestre, la más profunda de un país de la Unión Europea.

El Gobierno ha indicado que gran parte de la propagación reciente se debe a las fiestas de verano de los jóvenes. El viernes anunció el cierre de todos los clubes nocturnos y pidió a las autoridades locales que hagan cumplir una ley que prohíbe beber en las calles. También prohibió fumar si las personas no pueden mantener una distancia de dos metros de los demás.

Los bares ahora cerrarán a la 1 a.m., mientras que el tamaño de las mesas estará restringido a un máximo de 10 personas, dijo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en una conferencia de prensa.

El mes pasado, el Reino Unido impuso una cuarentena de dos semanas a viajeros provenientes de España, impactando el turismo, un sector clave de la economía, en el apogeo de su temporada más activa.

No obstante, aunque los casos están aumentando, el número de muertes está lejos de los niveles máximos observados a principios de abril, cuando más de 900 personas al día morían a causa del virus. El Gobierno registró 62 muertes la semana pasada, frente a las 70 del jueves.

Illa indicó que lo que se está evidenciando ahora no es lo mismo que lo que se vivió en marzo y abril. Son personas más jóvenes, casos más ligeros, muchos casos con personas asintomáticas. Concluyó que esto no significa que no tengan que preocuparse o tomar las medidas que están tomando.