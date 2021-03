El gobierno español desbloqueó por primera vez este viernes ayudas financieras directas para empresas muy afectadas por la pandemia, en sectores como el turismo, con un plan de 11,000 millones de euros (US$ 13,380 millones), buena parte no reembolsable.

Desde el comienzo de la crisis del COVID-19, el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, privilegió las líneas de crédito avaladas por el Estado y el financiamiento de planes de desempleo parcial para amortiguar el impacto de la pandemia.

Pero el gobierno de izquierda soportaba una presión cada vez mayor de los profesionales del turismo y de la hostelería, algunos de los cuales vieron caer sus ingresos a cero en el 2020, para recibir ayudas directas y poder hacer frente a gastos fijos, como alquileres y facturas de luz.

Este nuevo plan, destinado a evitar quiebras de empresas que a su vez lastrarían la recuperación económica, incluye 7,000 millones de euros (US$ 8,340 millones) en ayudas directas no reembolsables para pymes y trabajadores por cuenta propia, según detalló la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño .

“Es necesario que nos adelantemos previniendo estos posibles problemas de solvencia” de las empresas, reduciendo “el sobrendeudamiento de empresas que sean perfectamente viables”, dijo Calviño en rueda de prensa tras un consejo de ministros extraordinario.

La ayuda podrá ir de los 3,000 a los 200,000 euros (de US$ 3,500 a US$ 240,000), a condición de que la empresa o el trabajador autónomo beneficiados hayan visto sus ingresos caer más de 30% en el 2020 con respecto al año anterior.

El dinero tendrá que usarse para saldar “deudas contraídas por las empresas desde marzo del 2020, como pagos a proveedores, suministros, salarios, arrendamientos o reducción de la deuda financiera”, especificó el ministerio de Asuntos Económicos en un comunicado.

Dos mil millones de euros (US$ 2,385 millones) de ayudas directas estarán destinadas a las islas Canarias y Baleares, cuyas economías muy dependientes del turismo han quedado devastadas por las restricciones sanitarias.

Bienvenidas, pero insuficientes

“Bienvenidas las ayudas directas que tanto hemos reclamado”, pero “todo apunta a que van a ser muy insuficientes”, declaró José Luis Yzuel, presidente de la asociación Hostelería de España, en un video en línea.

“Lamentablemente llegan tarde para los más de 100,000 establecimientos [hoteleros] que han tenido que bajar las persianas definitivamente” por la crisis, lamentó.

Además de las ayudas no reembolsables, el plan incluye 3,000 millones de euros (US$ 3,575 millones) destinados a la reestructuración de las deudas de las empresas y otros 1,000 millones de euros (US$ 1,192 millones) para recapitalizar empresas de tamaño mediano.

Este paquete lo había anunciado Pedro Sánchez a fines de febrero, pero sin detallar cómo serían la ayudas.

El gobierno, enfrentado a una escalada del gasto público, se había rehusado a dar ayudas no reembolsables, priorizando ayudas indirectas en forma de créditos avalados por el Estado, para lo que se desbloquearon 116,000 millones de euros (US$ 141,000 millones) desde el inicio de la pandemia.

Además, el Estado ha desembolsado 40,000 millones de euros (US$ 49,000 millones) para financiar los salarios de los trabajadores en desempleo parcial o las ayudas a trabajadores autónomos.

Numerosos economistas, la principal entidad de España, el Banco Santander, y la formación de izquierda radical Podemos, socio júnior en el gobierno de coalición, apoyaban las ayudas directas, mientras que los socialistas se mostraban más reticentes.

“La duración e intensidad del impacto de la pandemia había puesto de manifiesto que las medidas [del gobierno] no eran suficientes”, estimó el sindicato UGT en un comunicado.

“Es fundamental que estas ayudas directas estén condicionadas al mantenimiento del empleo” y tengan controles “que eviten que se utilicen para incrementar beneficios y repartir dividendos”, agregó UGT.

España, uno de los países europeos más golpeados por el COVID-19, sufrió una caída de 11% de su Producto Bruto Interno (PBI) en el 2020, uno de los peores resultados en la zona euro.

El país posee una economía muy dependiente del turismo, sector particularmente afectado por la pandemia, que provocó confinamientos de población y cierres de fronteras.